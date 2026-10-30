«Senza un perimetro politico e valoriale condiviso le primarie diventano un regolamento di conti». «Bisogna identificare un terreno condiviso altrimenti le primarie sono solo divisive». È toccato ad Arturo Parisi descrivere il pantano nel quale si è infilato il PD prima ancora del centrosinistra.

Manca un terreno condiviso! Convergono qui le preoccupazioni di riformisti e sinistra. Ma quel terreno deve essere concordato fra dirigenti o costruito coinvolgendo la società? Davvero si credeva possibile evitare la fatica di costruirlo fra le persone alle quali si chiede sostegno? Qui vedo una questione culturale sottovalutata: come si formano e si diffondono opinioni e credenze? Oggi, forse anche per effetto dei social, sembra sufficiente affermare la propria posizione con convinzione, talvolta con arroganza, e darle visibilità. Se non si afferma, sarà colpa degli altri. Difficilmente ci si domanda che cosa manchi proprio in questo modo di fare politica, cioè di stare nella società.

Una proposta non passa dalla testa del leader a quella degli elettori conservandosi intatta. Ciascuno la interpreta attraverso ciò che crede già, le proprie speranze e paure, la confronta con l’esperienza o con coloro che ritiene autorevoli, ne parla con persone delle quali si fida. La rielabora, la modifica, può farla propria per ragioni diverse da quelle di chi l’ha formulata. Anche così un’opinione acquista senso e si diffonde. L’equivoco è scambiare la visibilità delle proprie parole per la condivisione del proprio pensiero: attirare attenzione, ottenere approvazione e costruire consenso non sono la stessa cosa. Un discorso brillante, da solo, non fa tessuto. Servono trama e ordito: le proposte devono intrecciarsi con esperienze e relazioni. Il terreno comune non si può semplicemente proclamare: prende forma incontrandosi, discutendo, chattando, facendo qualcosa insieme, verificando che cosa accade. Si può sostenere una scelta per ragioni differenti e accettare che altre differenze rimangano. È il pluralismo, bellezza!

Ha ragione Parisi a richiamare la funzione costituente delle primarie. Aggiungo: la loro scarsa accettazione come modo di stare nella società e di scegliere e legittimare i candidati ha favorito l’idea che esse siano un rimedio alla patologia delle differenze, anziché un’esperienza fisiologica di una coalizione plurale. Penso però anche a Italia Viva e Matteo Renzi. Le Leopolde e gli interventi al Senato mostrano capacità tutt’altro che banali. Ma quanto si investe in esperienze nelle quali quelle posizioni possano essere fatte proprie e sviluppate da altri? Una casa dovrebbe essere abitata da protagonisti, non soltanto aperta agli ospiti del padrone, seppur generoso e brillante.

È qui che serve un partito: per dare continuità a relazioni nelle quali riconoscersi, contribuire, cambiare idea e farla cambiare, collegando queste esperienze alla scelta dei candidati e alla verifica del loro operato. Come organizzare questo lavoro nelle condizioni di oggi? Non sarà certo possibile riesumare i partiti del Novecento e il coinvolgimento degli elettori nella selezione dei candidati alle cariche monocratiche resterà un punto essenziale. A questa domanda l’esibizione del leader non dà risposta. Non è questione liquidabile dicendo che si parla di comunicazione! Si parla di come le persone costruiscono il senso delle cose che vivono. Chi pensa di sostituire questo processo con l’affermazione di sé finisce per somigliare a ciò che critica: un influencer.

© Riproduzione riservata

Mario Rodriguez