Il Trans-Saharan Gas Pipeline (TSGP) torna al centro della diplomazia energetica internazionale. Il 27 ottobre, a Mosca, il ministro degli Esteri algerino Ahmed Attaf incontra Sergej Lavrov e conferma l’esistenza di negoziati per coinvolgere aziende russe nella realizzazione dell’infrastruttura. Tra le società potenzialmente interessate figura TMK, specializzata nella produzione di tubazioni industriali e anch’essa sottoposta a sanzioni occidentali. L’ipotesi rappresenta un elemento di interesse per la geopolitica europea: il gasdotto nasce infatti con l’obiettivo di trasportare verso il Mediterraneo il gas nigeriano, contribuendo alla diversificazione delle forniture europee. Ma occorre distinguere i fatti dalle prospettive. Ad oggi non risulta ancora assegnato un contratto a un’impresa russa, né è documentata una partecipazione di Mosca nella proprietà o nella gestione dell’opera. È quindi un negoziato industriale in corso, non un accordo già perfezionato.

Il progetto prevede una condotta di circa 4.128 chilometri, dai giacimenti della Nigeria fino alla rete algerina, attraversando il Niger. Il tracciato comprende 1.037 chilometri in Nigeria, 841 in Niger e 2.310 in Algeria, fino al nodo di Hassi R’Mel. Da qui il gas potrebbe raggiungere i mercati europei attraverso le infrastrutture esistenti, in particolare il TransMed che collega l’Algeria all’Italia. Ed è proprio questo cordone ombelicale che – da quando abbiamo voluto abbandonare il gas russo – ci porta il metano grazie al quale sopravviviamo all’inverno e facciamo funzionare le nostre centrali termoelettriche. La capacità iniziale prevista è di 20 miliardi di metri cubi annui, con possibilità di ampliamento a 30 miliardi. L’investimento stimato oscilla tra 10 e 20 miliardi di dollari, secondo le diverse valutazioni progettuali. L’iniziativa nasce molto tempo fa: agli anni Settanta. Ma prende forma istituzionale solo nel 2009, quando Nigeria, Niger e Algeria sottoscrivono un accordo per la sua realizzazione. Problemi finanziari, instabilità politica e sicurezza ne rallentano l’avanzamento. Nel giugno 2026 viene approvato lo studio aggiornato di fattibilità elaborato dalla società britannica Penspen e l’Algeria inaugura i lavori preparatori ad Aoulef. Il Niger prevede di avviare all’inizio del 2027 la realizzazione della propria sezione.

Per l’Europa il progetto assume particolare rilevanza nel quadro della progressiva riduzione delle importazioni energetiche dalla Russia. Nel 2025 l’Unione europea importa circa 289 miliardi di metri cubi di gas, dei quali 36 provenienti da Mosca, contro i 52 miliardi dell’anno precedente. La quota russa scende così dal 45% del 2021 al 12%. La capacità iniziale del gasdotto Trans-Sahariano corrisponderebbe a circa il 7% delle importazioni europee del 2025. Si tratta, tuttavia, di una disponibilità teorica: la realizzazione della condotta non garantisce automaticamente l’estrazione, il trattamento, il trasferimento e la commercializzazione dei volumi previsti. La Nigeria possiede importanti riserve, mentre l’Algeria rappresenta già uno dei principali fornitori europei, con circa 35 miliardi di metri cubi consegnati nel 2025 attraverso gasdotti e GNL. Il nuovo collegamento potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione di Algeri come piattaforma di transito energetico tra Africa ed Europa. L’eventuale partecipazione russa introduce un elemento ulteriore. Mosca intrattiene già rapporti industriali con l’Algeria: nel 2022 Sonatrach e Gazprom EP International avviano la collaborazione per lo sviluppo del giacimento di El Assel, nel bacino di Berkine, con partecipazioni rispettivamente del 51% e del 49%. Nel giugno 2023 i presidenti Abdelmadjid Tebboune e Vladimir Putin firmano una dichiarazione di partenariato strategico.

La realizzazione del gasdotto dipende anche dalla stabilità del Sahel. Il Niger costituisce il passaggio obbligato tra i due Paesi produttori e presenta rilevanti criticità sul piano della sicurezza, tra attività jihadiste, instabilità politica e difficoltà di controllo territoriale. L’uscita del Paese, insieme a Mali e Burkina Faso, dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale nel 2025 ha ulteriormente modificato il quadro regionale. È in questo contesto che si inserisce la presenza russa nell’area, rafforzata dai rapporti politici e militari con le autorità di Niamey. Non vi sono però elementi per affermare che Mosca disponga di un ruolo diretto nella sicurezza del futuro gasdotto. La questione centrale resta quindi industriale ed energetica: se l’intesa con le imprese russe si concretizzerà, Mosca potrebbe ottenere nuove commesse in un’infrastruttura destinata a rafforzare le forniture africane all’Europa. Non sarebbe un controllo sulle esportazioni di gas, ma un ingresso nella filiera di un progetto strategico. Una distinzione importante, soprattutto mentre Bruxelles procede verso il divieto delle importazioni russe previsto dal regolamento europeo del gennaio 2026.

Luca Longo Chimico industriale, Chimico teorico, Giornalista, Comunicatore scientifico con una grande passione per la storia e per la ricerca in campo energetico. Autore di 900 analisi, saggi, articoli di divulgazione e di circa 100 articoli scientifici, brevetti, conferenze, contributi a congressi, 2 libri.

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