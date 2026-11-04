Donald Trump non compare sulla scheda elettorale, ma le elezioni del 3 novembre sono inevitabilmente un referendum sulla sua presidenza. Si vota per rinnovare la Camera e parte del Senato, ma soprattutto per decidere quanto potere politico resterà alla Casa Bianca. Il paradosso è che, mentre i repubblicani devono difendere il proprio operato, i democratici devono ancora chiarire quale alternativa intendano rappresentare.

Dopo le promesse arriva il momento del bilancio. Ma se i repubblicani devono rispondere dei risultati, i democratici devono rispondere della propria identità. Il problema è capire quanto questa capacità di mobilitazione sia traducibile in consenso nazionale. Emblematico, in questo senso, il caso del Michigan. Qui emerge il vero dilemma democratico. Il linguaggio che entusiasma gli attivisti non è necessariamente quello che convince gli elettori decisivi. Il radicalismo progressista può rappresentare una risorsa nelle primarie e nei collegi fortemente democratici, ma costruire una maggioranza nazionale richiede una coalizione sociale e politica assai più ampia. Ed è qui che le divisioni democratiche finiscono per intrecciarsi con il futuro di Trump.

Una maggioranza repubblicana consentirebbe al presidente di proseguire con maggiore continuità legislativa. Una Camera democratica aprirebbe invece una stagione di controlli parlamentari, conflitti sul bilancio e possibili inchieste. Un cambiamento anche al Senato inciderebbe sulle nomine e sui rapporti fra presidenza e Congresso. Ma un’opposizione capace di bloccare il presidente non è automaticamente un’alternativa capace di governare. Le conseguenze superano i confini americani. Il 3 novembre misura dunque due cose: quanto consenso conserva il progetto politico di Trump e quanto i democratici siano riusciti a costruire qualcosa che vada oltre la sua contestazione.

© Riproduzione riservata

Andrea Molle