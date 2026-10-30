In Israele non ha vinto nessuno: la differenza di seggi (provvisoriamente) assegnati alle coalizioni di Benjamin Netanyahu (53) e di Gadi Eisenkot (48) è di poche unità su un totale di 120 deputati della Knesset. I due partiti arabi in lizza hanno conseguito in totale 19 seggi: alla Joint List (Lista Comune), col 9,15% dei voti sono toccati 12 seggi, Ra’am (Lista Araba Unita) col 6,04%, ne ha avuti 7. In sostanza, in base ai conteggi, lo schieramento guidato dal primo ministro uscente ha avuto più del 44% dei seggi, la coalizione dell’opposizione oltre il 40% e i due partiti arabi insieme, fuori dai due blocchi, oltre il 15%. Oggi Israele si trova dinanzi a una situazione di preoccupante ingovernabilità, e il Presidente Herzog dovrà faticare molto per fare in modo che si formi un esecutivo.

Salto a piè pari i dati e la loro interpretazione nel cortile di casa nostra. Non mi soffermo neppure sui tre fatti che balzano agli occhi del povero lettore o auditore italiano; Bibi, dato per spacciato, è ancora alla guida del maggiore partito israeliano, il Likud (20%); ci sono – ma guarda! – ben due partiti che rappresentano i cittadini arabo-israeliani, i quali vivono liberamente, godendo dei diritti politici, del che nessuno parla mai, perché è un fattore che stride con l’idea di una potenza “genocida”; infine, dalle elezioni esce vittoriosa la democrazia israeliana. Una Repubblica regolata da un complesso di Leggi Fondamentali – una Costituzione non scritta – dove ci si associa in partiti riconosciuti, si fanno elezioni regolari, c’è un presidente-arbitro: si può vincere, perdere, pure pareggiare, come è accaduto stavolta. Né teocrazia, né monarchia assoluta.

Ma forse – azzardo, eh – se la Knesset avesse varato una legge simile al “Melonellum”, con un premio di maggioranza oltre una certa soglia e un candidato premier espresso anche da parte dei partiti arabi, oggi lo Stato ebraico avrebbe un governo e un primo ministro scelto dagli elettori. Non sappiamo chi, se Netanyahu o Eisenkot, ma ci sarebbe stato. Figurarsi se noi possiamo dare lezioni agli altri: abbiamo un passato di 67 governi repubblicani, che hanno preceduto il governo-record di Giorgia Meloni, con una media di 14 mesi di vita; ma forse a Gerusalemme, a qualcuno potrà venire l’idea che il nuovo modello italiano potrebbe risolvere i problemi di frammentazione che inevitabilmente si porta addosso un sistema proporzionale, nonostante la soglia di sbarramento (3,35%) per accedere al riparto dei seggi.

D’altra parte, c’è una lezione israeliana per l’Italia che, in caso di pareggio, si troverebbe impantanata come lo è oggi l’unica democrazia presente in Medio Oriente, e come lo è stato il nostro Paese in passato, quando ha dovuto subire pessime e precarie compagini ministeriali. Consulta permettendo, il nuovo sistema elettorale vuole evitare l’instabilità: un “male oscuro” che, come vediamo, è nemico di tutte le democrazie.

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Carmelo Briguglio