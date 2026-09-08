La battaglia di Porta San Paolo combattuta a Roma l’8 settembre del 1943 rappresenta, in Italia, un punto di svolta durante la Seconda guerra mondiale. Migliaia di cittadini scesero in strada per supportare i militari a contrastare la Wehrmacht e la sua avanzata nella Capitale. Centinaia tra soldati e civili persero invano la vita perché i tedeschi, dopo due giorni di combattimenti, riuscirono a occupare Roma.

Il giurista Salvatore Satta fu il primo che parlò di “morte della patria”; il suo giudizio fu ripreso molti anni dopo da Ernesto Galli della Loggia per ricordare la mancanza di fiducia nelle istituzioni che colpì la popolazione. Diametralmente opposto fu invece il parere di chi, focalizzandosi sul fenomeno della Resistenza, lo considerò come un evento estremamente positivo arrivando addirittura a identificarlo come il sintomo di una “rinascita nazionale”.

Una cosa è certa: dopo l’8 settembre del 1943, la popolazione era divisa in due. Da una parte i partigiani; dall’altra gli aderenti alla RSI. Per quanto devastante e sciagurata, la guerra civile che ne seguì mise contro due schieramenti che rivendicavano, seppur in forme e con obiettivi profondamente diversi, di agire in nome dell’interesse nazionale. In ottantatré anni cosa è cambiato? Si fatica a credere che alcune delle criticità che viviamo oggi siano conseguenza di un passato ormai lontano.

Quando la paura diventa ossessione, il pensiero si indebolisce e si compiono gravi errori di valutazione, che portano a considerare il sogno un’attività benefica della nostra mente e l’incubo come qualcosa di deleterio, trascurando il fatto che svegliarsi da un incubo dona serenità, mentre cercare di realizzare un sogno spesso porta a perderla. Da qui nasce probabilmente l’equivoco che confonde oggi il patriottismo col nazionalismo.

Giuseppe Mazzini sosteneva che «la patria è il pensiero d’amore, il senso di comunione che stringe in uno tutti i figli di quel territorio». Se prendiamo per buone queste parole, il patriottismo è ciò che più di qualsiasi altro sentimento aiuterebbe a contrastare il razzismo. Ognuno di noi, infatti, sviluppando amore per la terra che ci ha dato i natali, dovrebbe sentirsi parte di quel luogo, e tutti gli altri dovrebbero di conseguenza considerarlo parte della comunità. Quindi il patriottismo è quanto di più lontano esista dal razzismo e dal fascismo.

Le dittature nascono dal caos e dal malcontento generale, fattori presenti da decenni sul nostro territorio e alimentati proprio da questo tipo di mentalità. Citando il breve ma interessantissimo saggio di Maurizio Viroli “Nazionalisti e Patrioti”, possiamo in conclusione affermare che solo chi non ha capito che «la patria è la casa dove viviamo con persone che capiamo e che abbiamo care perché le sentiamo simili e vicine», può ostinarsi a sostenere che lo spirito patriottico sia l’anticamera che conduce al fascismo.

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Mirko Bettozzi