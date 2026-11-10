Combattere la guerra cognitiva, la guerra ibrida, le ingerenze e interferenze internazionali. «Noi lo avevamo detto per primi, avevamo segnalato nel febbraio 2022 di essere nel mirino di Mosca», dice dal palco Marco Richetti, vicesegretario di Azione. Lo stesso richiamo da Elisabetta Gualmini e da Ettore Rosato, che dal palco adotta la parola “Sicurezza”. Per sostenere lo Scudo democratico, la proposta di legge a firma Carlo Calenda e Marco Lombardo, si sono ritrovati in 750, a Bologna.

In una foto sola non c’entravano, i protagonisti dell’evento “Fuori dal Rumore”, sabato scorso. Azione, Spazio Pubblico, Europeisti.Eu, il Libdem Andrea Marcucci hanno siglato un patto sotto i flash dei fotografi. “Uniti, mai più divisi, in una unica lista che chiameremo “Il centro”, ha annunciato Calenda. Con il Centro correranno alla Camera, al Senato, nelle Regioni e nelle 140 città in cui si voterà per il sindaco. Appena Calenda finisce, lo abbracciano Pina Picierno e Andrea Marcucci. La vicepresidente del Parlamento europeo sottolinea: «Io e Carlo (Calenda, ndr.) non abbiamo mai litigato, d’altronde i valori in comune e la posta in gioco ci portano a un allineamento naturale». Si sta muovendo anche l’associazione Dipende da Noi, capitanata dalla deputata azionista Giulia Pastorella, che ha in pancia – come singoli aderenti – elettori di Azione ma anche militanti di Ora! e liberaldemocratici, di Italia Viva e di Più Europa. «C’è una pressione molto forte, che intendo rappresentare, e che chiede di costruire un progetto unitario capace di andare oltre alle politiche, dare vita a una forza unitaria che guarda a una prospettiva politico-culturale di lungo corso».

L’unità del centro – che può valere il 7%, il 10%, il 12% a seconda dei sondaggi e delle valutazioni – è stato il collante che ha radunato nel capoluogo emiliano anche la Federazione dei Riformatori, il Pri, i Socialisti liberali, Base popolare di Giuseppe De Mita, Il Mondo Nuovo di Giampaolo Sodano e tanti altri. Si sono fatti sentire, venendo ad applaudire Marcucci, i dirigenti del Pld – soprattutto quelli di Milano e di Bologna – in aperta opposizione alla scelta del segretario Luigi Marattin. Il presidente Marcucci sta con Calenda, il segretario Marattin «Con chi aderirà ai nostri quattro punti». Per ora non scioglie la riserva ma le interlocuzioni sono tutte nel centrodestra. Area nella quale è entrato ufficialmente, per ora, il solo Cateno De Luca. Diventando una calamita dal potere attrattivo, ci confermano i suoi: «Riceviamo richieste di incontro, di riunioni, di iniziative da sindaci e assessori di tutta Italia». Il tono è sorpreso, non infastidito. «Non ce lo aspettavamo. Ci cercano dalla Liguria, dal Veneto, dall’Emilia». Erano Sud chiama Nord, adesso pare che il Nord abbia risposto. Ad andare per la maggiore è la lista collegata a De Luca, Sindaci d’Italia. Chi vi chiama? «Civici, ma anche da sinistra, perché hanno capito che la nostra lista cresce, farà vincere il centrodestra e diventa l’unico strumento per cui si può fare politica seriamente, a livello nazionale, senza fare compromessi con la propria storia».

Una lista-Caronte, traghettatrice di anime e di consensi da una parte all’altra. Dall’altra parte, d’altronde, a sinistra, i centristi vengono guardati con sospetto. Ernesto Maria Ruffini ha ricevuto dagli alleati il compito di ricucire le tensioni tra i centristi, tutti arsenico e vecchi merletti. Più Europa è implosa, con il segretario Riccardo Magi sulla via della sfiducia, se solo riuscissero a convocare un congresso. Nel Psi si registrano le stesse tensioni. La verità è che stanno tutti aspettando il pronunciamento della Corte costituzionale sui diversi quesiti di legittimità proposti sulla riforma elettorale. Gli esiti dei rilievi – quattro, sostanziali, quelli sollevati dal Pd – arriveranno con ogni probabilità dopo la metà di gennaio. Se dovesse cadere il vessillo dell’indicazione del premier, le cose sarebbero più semplici anche per i centristi. Che stanno comunque lavorando, dopo il lavoro del “ricucitore”, ad una fase due, prevista per febbraio. Matteo Renzi dice di tenersi pronti: Silvia Salis, sindaca di Genova, allora potrà annunciare di correre alle primarie come rappresentante di tutti i moderati del centrosinistra. Sempre che le primarie si facciano davvero. Se cade l’indicazione del premier, non si pone più il problema a sinistra. Con gran sollievo per tutti.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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