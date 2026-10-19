A legge elettorale approvata ecco le prime movimentazioni in vista delle prossime politiche 2027. L’asse romano stretto tra Cateno De Luca e Giorgia Meloni ridefinisce lo scacchiere siciliano. Nel complesso e spesso imprevedibile mosaico della politica italiana, la figura di Cateno De Luca continua a rappresentare un unicum interessante da seguire. Il sindaco di Taormina, leader del movimento Sud chiama Nord, ha abituato l’elettorato a capovolgimenti di fronte repentini, fondati su un pragmatismo muscolare e su una radicale vocazione autonomista. L’ultimo, in ordine di tempo, è l’accordo strategico sigillato a Roma con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista delle prossime scadenze elettorali. Un’intesa che ridisegna i confini degli equilibri nazionali, ma che, con una mossa da manuale del perfetto machiavellismo politico, sterilizza i suoi effetti immediati sul terreno vulcanico della Regione Siciliana. Con il suo pragmatismo politico cerca di arginare il fenomeno vannacciano. L’accordo tra De Luca e la leader di Fratelli d’Italia risponde ad una precisa logica reciproca.

Da un lato, Sud chiama Nord punta a consolidare la propria presenza parlamentare e a superare lo scoglio delle insidiose barriere elettorali, puntando a raddoppiare i consensi nazionali e a garantirsi una componente autonoma alla Camera dei Deputati. L’accordo prevede la discesa in campo del movimento all’interno della coalizione di centrodestra per le elezioni politiche, pur preservando simboli e identità. Dall’altro lato, Giorgia Meloni guarda ai voti e alla capacità di mobilitazione dei sindaci e dei territori amministrati da De Luca come a un serbatoio utile a blindare la stabilità della coalizione. Nelle motivazioni del leader siciliano, tuttavia, c’è un elemento tattico non secondario: l’intesa a Roma serve anche a isolare le spinte più estreme e populiste della galassia sovranista, rappresentate dal generale Roberto Vannacci.

De Luca non ha esitato a definire il movimento del generale una versione aggiornata e più estrema del M5s, posizionandosi agli occhi di Palazzo Chigi come un alleato affidabile, pragmatico e saldamente ancorato all’amministrazione concreta dei territori. Questo è quello che accade sul piano nazionale. Invece a livello locale la gestione politica di Cateno De Luca non marcia compatta con il centrodestra. In Sicilia il leader di Sud chiama Nord mantiene una posizione di netta ed intransigente opposizione nei confronti del governo regionale guidato da Renato Schifani. La formula adottata è quella delle mani libere: l’accordo con la Meloni non si riverbera automaticamente sulle dinamiche dell’Isola. De Luca continua a vestire i panni del fiero contestatore dell’attuale gestione regionale forte del bacino di voti raccolto alle scorse elezioni e deciso a correre per la presidenza della Regione Siciliana con il suo progetto civico ed autonomista.

Questa dicotomia permette di incassare la legittimazione istituzionale e la sponda protettiva della Premier a Roma, senza per questo dover rinunciare alla sua narrazione di irriducibile oppositore del sistema di potere dell’Assemblea Regionale Siciliana. La sua strategia è un esercizio di trapezismo politico senza rete. Scommettere su Giorgia Meloni in chiave nazionale garantisce a Sud chiama Nord visibilità, agibilità politica e un ruolo da protagonista nei giochi che contano. Tuttavia, spiegare agli elettori siciliani che ci si allea con la coalizione di governo a Roma ma si combatte lo stesso blocco di potere a Palermo richiederà una notevole dose di dialettica politica. Se la mossa pagherà, De Luca si confermerà l’ago della bilancia in grado di pesare sia nei palazzi romani. Se invece l’elettore percepirà una contraddizione insanabile in questa doppia morale politica, il rischio è di logorare la sua immagine. La vera certezza è che con Cateno De Luca la politica siciliana non conosce mai monotonia.

Luca D'Alessio Dottore in Scienze politiche. Master di II livello in Comunicazione strategica politico-istituzionale. Le tematiche socio politiche, la sicurezza interna ed estera e le dinamiche di geopolitica internazionale è ciò che mi appassiona alla luce anche di una forte esperienza ispettiva di oltre 25 anni nella Corpo della Guardia di Finanza. Si è davvero Riformisti se, dopo essersi confrontati il giusto, si passa alla teoria della praxis.

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