La via diplomatica degli aiuti umanitari. Che poi è anche il modo migliore, a volte l’unico e con un po’ di tempo, per risolvere i conflitti e, nell’immediato, aiutare e avere in cambio qualcosa. Ad esempio ostaggi. Andava così negli anni delle guerre in Iraq e Afghanistan: i gruppi terroristici prendevano in ostaggio i nostri cooperanti per propaganda e per finanziarsi, l’Italia grazie ai canali umanitari stabiliva i contatti per poi procedere passo passo alla liberazione. In Medioriente adesso il contesto è completamente diverso: siano nel pieno di una guerra scatenata da un vile e feroce attacco terroristico da Hamas, che presume di rappresentare il popolo palestinese, contro lo stato di Israele. Gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas sono 240 e la loro liberazione, o sacrificio, determinerà l’evoluzione del conflitto iniziato la mattina del 7 ottobre. Ma anche in questo contesto gli aiuti umanitari possono avere un ruolo importante. “Il ministro Crosetto sta facendo cose sagge, centrate e concrete, le uniche che può fare in questo contesto e nell’interesse nazionale. In linea, tra l’altro, con la tradizione diplomatica del nostro paese” è il commento assai sintetico di una fonte tecnica della Difesa.

Ma andiamo con ordine. Con un comunicato ufficiale e poi con alcuni tweet, il ministero della Difesa nelle ultime ore sta comunicando i contenuti di una vera e propria missione umanitaria – ma anche militare – a Gaza.

Si parla di un “C130 dell’Aeronautica Militare partito lunedì dalla base Onu di Brindisi per trasportare le prime 16 tonnellate di aiuti umanitari alla popolazione palestinese”. Il volo, organizzato in cooperazione tra il Ministero degli Esteri, l’ONU e la Mezzaluna Rossa, è atterrato in Egitto da dove poi gli aiuti sono trasportati all’interno della Striscia di Gaza tramite il valico di Rafah. Un secondo C130 è atterrato anche ieri in Egitto. A bordo ulteriori 16 tonnellate di generi di prima necessità in ausilio alla popolazione di Gaza. Si parla di cibo, latte in polvere, medicinali, acqua, indumenti. “In nessuno modo gasolio” si precisa. Come sappiamo Israele ha dato il via libera agli aiuti nella garanzia purché non finiscano nelle mani sbagliate. Quelle di Hamas. Operazione non semplicissima dato il contesto. Il volo del C130 è atterrato lunedì all’aeroporto egiziano di Al-Arish, nel Sinai, dove è stato accolto dall’ambasciatore Michele Quaroni. Stessa sorte per il secondo C130. Gli aiuti sono stati consegnati da Quaroni alla Mezzaluna Rossa che si occuperà della loro distribuzione. Sono beni primari “destinati ad alleviare le sofferenze dei civili palestinesi” ha commentato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Gli aiuti umanitari prenderanno anche la via del mare.

Il comunicato della Difesa spiega infatti che “sono state approntate, da giorni, diverse unità navali che trasporteranno ulteriori aiuti, qualora le condizioni di sicurezza lo consentiranno, per fornire supporto umanitario alla popolazione interessata dal conflitto in atto in Medio Oriente”. Le unità navali sono vere e proprie navi da guerra: il pattugliatore Polivalente d’Altura Thaon di Revel della Marina Militare (“l’ho inviato nei giorni scorsi a Cipro per mia precisa decisione” ha sottolineato il ministro), e poi due Fregate Multimissione (le Fremm, ndr.) sempre della Marina e un’unità anfibia”.

Si tratta di navi militari che molto probabilmente sono state inviate nel Mediterraneo sudorientale in un contesto Nato per rafforzare un sistema navale con altre unità (Usa, Francia, Uk, Germania) fatti convergere in quello specchio di mare in chiara funzione di deterrenza rispetto a Hezbollah, ma soprattutto Iran e Siria. Queste navi possono però avere un dual use (lo dice il nome “multimissione”, “polivalente”) e svolgere azione di supporto, ad esempio per l’evacuazione di persone in fuga e/o bisognose di cure.

Il ministro Crosetto è stato chiaro: “Queste unità navali trasporteranno ulteriori aiuti, qualora le condizioni di sicurezza lo consentiranno, per fornire supporto umanitario alla popolazione interessata dal conflitto”. Se richiesto, “c’è anche la disponibilità ad evacuare civili”. A questo servirà, nel caso, l’unità anfibia necessaria per raggiungere la spiaggia e qui caricare e trasportare le persone.

Ma non è finita qua. La tela umanitaria dell’Italia arriva anche a preparare un ospedale da campo, come quelli utilizzati in altre aree di crisi. È chiaro che l’allestimento di un ospedale da campo, un vero e proprio ospedale con sale operatorie e rianimazione, richiede un livello di autorizzazioni che va a coinvolgere, come minimo, Autorità palestinese, Israele e, in qualche modo, la stessa Hamas. Se fossimo a questo punto, sarebbe in qualche modo una buona notizia.

Il tweet del ministro Crosetto, ieri pomeriggio, è stato comunque esplicito: “Un altro C130 dell’Italian air force con la seconda tranche di aiuti umanitari per Gaza è atterrato all’aeroporto di Al Arish e si sta procedendo allo scarico del materiale. Nel frattempo stiamo organizzando la possibilità di portare a Gaza un ospedale da campo”.

De-escalation e aiutare i civili. Anche gli ostaggi. Sono gli obiettivi della missione italiana. Il ministro Crosetto ha spiegato, fatta salva la legittima reazione di Israele, “l’importanza in un momento in cui sta avvenendo una tragedia per l’umanità, dare un segnale a chi in questo momento sta subendo l’impatto maggiore: i palestinesi che abitano a Gaza, bambini, uomini e donne che non c’entrano nulla con Hamas che non hanno cibo né medicine o un posto in cui stare”.

