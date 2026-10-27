La proposta del centrosinistra di introdurre una “patrimoniale” e tassare gli extraprofitti si inserisce in un dibattito economico e filosofico internazionale. Economisti di fama mondiale (Piketty, Mazzucato), sociologi e scienziati politici sono tornati a interrogarsi sul futuro del modello occidentale, chiedendosi come ridefinire i confini del mercato e riproporre elementi di socialismo democratico capaci di tutelare i ceti più deboli, governare la transizione ecologica e restituire dignità ai diritti fondamentali. Non si tratta di nostalgie novecentesche o di mitologie stataliste, ma di una riflessione profonda che nasce a causa delle fragilità strutturali emerse negli ultimi tre decenni: crescita delle diseguaglianze distributive, difficoltà di accesso a beni primari come casa e sanità, insieme all’urgenza della transizione ecologica.

È una riflessione che trova sponde anche nella dottrina sociale della Chiesa. Già nel 1991, nell’enciclica “Centesimus annus”, Papa Giovanni Paolo II ricordava che la libertà economica deve sempre trovare un saldo inquadramento etico e che la proprietà privata resta gravata da “una funzione sociale”, come del resto afferma anche la nostra Costituzione, poiché vi sono bisogni essenziali (la salute, l’istruzione, la casa) che non possono essere abbandonati alle sole forze della domanda e dell’offerta. A fronte di una riflessione così ricca e articolata, colpisce tuttavia la preoccupante superficialità e strumentalità con cui queste tematiche vengono liquidate nel dibattito politico di casa nostra. In particolare, è il centrosinistra che non riesce a contrapporre alla palese inadeguatezza del governo della destra, una capacità di elaborazione culturale e programmatica. Laddove servirebbe un riformismo alto, capace di intercettare le trasformazioni del lavoro e di ridisegnare i contorni dello Stato sociale, la discussione nel centrosinistra appare schiacciata su posizioni di puro populismo tattico e demagogia emergenziale.

Le grandi questioni della redistribuzione e della giustizia sociale vengono così ridotte a poche formule ad alto impatto emotivo e scarso respiro strutturale: la “patrimoniale” evocata come panacea per ogni copertura di bilancio e la “tassa sugli extraprofitti” agitata come una clava punitiva, senza mai porsi il problema di una riforma fiscale organica (che preveda una lotta senza quartiere alla troppo estesa evasione fiscale), della certezza del diritto o dell’impatto sugli investimenti dell’economia reale. È la differenza che passa tra il socialismo democratico, che studia come orientare la spesa pubblica per creare benessere diffuso, e il “populismo d’opposizione”, che si limita a inseguire l’umore del momento. Tassare una rendita o redistribuire la ricchezza può essere un atto politico possibile solo se inserito in un disegno industriale, sociale e formativo a lungo termine. Trasformarlo in uno slogan estemporaneo per raccogliere consenso significa svuotarlo di ogni carica emancipatoria.

L’assenza di una elaborazione culturale seria produce un duplice danno. Da un lato lascia inascoltate le sofferenze reali di chi sta peggio e meriterebbe garanzie di sistema (dalla casa alla sanità pubblica, fino a un lavoro dignitoso); dall’altro regala alle forze conservatrici e di governo una facile rendita di posizione, consentendo loro di liquidare qualsiasi proposta di equità sociale come un nostalgico “esproprio proletario” o una trovata demagogica. Se il centrosinistra vuole tornare a essere una forza di governo credibile e un punto di riferimento per chi in questa società soffre di più, deve liberarsi della scorciatoia dello slogan e ritrovare il coraggio e l’ambizione della complessità. La giustizia sociale non si conquista con proposte demagogiche: si costruisce con il pensiero, con la visione e con la capacità politica di interpretare il futuro per governarlo al meglio.

Antonio Bargone Nato a Brindisi nel '47. Avvocato. Deputato dal 1987 al 1996 X, XI, XII Legislatura. Sottosegretario di Stato per Il Ministero dei Lavori Pubblici dal 1996 al 2001. Gruppo Parlamentare PCI-PDS-Progressisti. Ha fatto parte delle Commissione parlamentare Giustizia di cui è stato Vicepresidente, Ambiente e Affari Costituzionali. E' stato componente della Commissione Antimafia e della Giunta per le autorizzazioni a procedere per tutta la durata del mandato. E’ stato protagonista della riforma degli appalti e del sistema di qualificazione. Da Aprile 2003 al 9 dicembre 2021 è stato Presidente della SAT – Società Autostrada Tirrenica. E’ autore del Manuale del Diritto dei Lavori Pubblici – Giuffrè Editore 2001.

© Riproduzione riservata

Antonio Bargone