«Israele oggi è molto divisa: dobbiamo ritrovare le ragioni della nostra unità per superare questo clima di pericolose polarizzazioni». È questa la tesi di Robert Aumann, Nobel per l’Economia nel 2005 e tra i massimi esponenti della teoria dei giochi; ha dedicato una vita a conflitti, cooperazione e incentivi. È tra i maggiori conoscitori dello scenario internazionale.

Professore, il mondo sembra entrato in una fase di disordine permanente. Cosa può dirci la game theory?

«La teoria dei giochi è utile quando abbiamo problemi ben definiti o vogliamo individuare princìpi generali. Non offre una soluzione precisa per ogni situazione complessa. Il principio più importante è dare agli altri giocatori incentivi a fare ciò che è positivo per noi, non ciò che ci danneggia. Se dichiari pubblicamente che qualcosa è estremamente importante, puoi perfino creare un incentivo per il nemico ad attaccarla».

Questo vale anche per la deterrenza?

«Certamente. Le armi nucleari esistono per creare un incentivo a non attaccare. È la logica della deterrenza. Per questo considero seria la questione iraniana. Se l’Iran possedesse armi nucleari, quelle armi darebbero a Israele e agli Stati Uniti un forte incentivo a lasciarlo agire. Teheran avrebbe molta più libertà nella propria politica regionale».

Come valuta allora l’azione di Trump contro il programma nucleare iraniano?

«Positivamente. L’Iran rappresenta una minaccia seria e non ha smesso di sviluppare le proprie capacità nucleari. L’obiettivo era impedirlo. Penso sia stata una buona idea. Se questo è l’approccio di Trump, gli riconosco il merito. Io credo che il nostro obiettivo debba essere di impedire che Teheran sviluppi armi nucleari ad ogni costo».

Sui dazi, però, sembra meno convinto.

«I dazi possono essere una tattica per raggiungere altri obiettivi, non un sistema di lungo periodo. Credo nei mercati aperti e penso che il libero commercio sia migliore per tutte le parti coinvolte. Il modo migliore per ottenere efficienza resta quello del libero mercato. Sarebbe preferibile fare a meno dei dazi».

Come valuta la competizione economico-strategica tra Stati Uniti e Cina?

«La Cina è molto forte in diversi settori, compresa l’Intelligenza Artificiale, e sembra avanti. Ma una cooperazione tra Stati Uniti e Cina è possibile e sarebbe positiva per entrambi. Che i leader continuino a parlarsi è un buon segnale, ma credo sia necessario mantenere una politica di cooperazione nella competizione».

L’Intelligenza Artificiale sta producendo una nuova corsa strategica tra Pechino e Washington?

«Sì, ed è qui che torna la teoria dei giochi. L’IA è potentissima e può comportare pericoli. Se gli Stati Uniti rallentassero unilateralmente lo sviluppo, darebbero alla Cina un incentivo a non rallentare. È una dinamica simile a quella delle armi atomiche, ma l’IA non è un oggetto fisico facilmente controllabile. Non si può sapere con certezza se l’altra parte abbia davvero fermato la ricerca. Questo incentiva entrambi a continuare».

Veniamo a Israele. Come vede il futuro politico di Netanyahu?

«Non ho una visione chiara di ciò che accadrà alle prossime elezioni. Come cittadino israeliano ed elettore ho le mie opinioni, ma non vedo un vantaggio decisivo per nessuno dei due fronti. Anzi. Non so se Netanyahu riuscirà a costruire una coalizione capace di mantenerlo al potere».

Lei collega anche il processo contro Netanyahu alla teoria degli incentivi.

«Sì. Netanyahu è sotto processo da anni. Se resta primo ministro, il processo non comporta automaticamente la sua rimozione. Questo produce un incentivo molto forte a restare in carica. Se l’obiettivo di chi lo contrasta fosse spingerlo a lasciare, il meccanismo giudiziario può produrre l’effetto opposto: lo incentiva ad aggrapparsi alla premiership. È un esempio di incentivi sbagliati».

La Corte Suprema ha assunto troppo potere?

«Su questo sono molto critico. In Israele le decisioni fondamentali vengono troppo spesso prese da un organismo che non è eletto. I giudici esercitano un enorme potere e il sistema tende anche ad autoriprodursi. Il paradosso è che qualsiasi riforma destinata a ridurre questo potere deve poi superare proprio il controllo dell’istituzione che dovrebbe essere riformata. Una democrazia ha bisogno di checks and balances in entrambe le direzioni. Il problema è l’equilibrio dei poteri: servono controlli sul potere politico, ma devono esserci controlli anche sul potere giudiziario. E questo credo sia un problema serio per il nostro Paese».

Quale è la sua valutazione della conduzione della guerra a Gaza?

«Sono critico verso Netanyahu, ma non per le ragioni spesso indicate all’estero. Non penso che Israele abbia perseguito bombardamenti rivolti contro i civili come nella Seconda guerra mondiale. La mia critica è diversa: Netanyahu ha attaccato Hamas e poi si è ritirato, più volte. Gli attacchi hanno avuto successo, ma non ha voluto governare Gaza. Il risultato è che Hamas è rimasto al potere nelle aree più popolate e reprime l’opposizione. Questo è stato un errore».

E il futuro del Medio Oriente?

«Il Medio Oriente è in grande movimento e Israele è molto forte. Credo inoltre che Paesi come Egitto, Arabia Saudita, Oman e Qatar siano meno ostili a Israele di quanto lo siano i palestinesi. Il problema centrale, a mio avviso, è l’educazione. Uno dei nodi di fondo degli accordi di Oslo era cercare di combattere l’odio. Nei territori palestinesi i giovani vengono educati all’odio verso Israele e i terroristi vengono glorificati. Prima di arrivare a un vero modus vivendi questo deve cambiare. Con gli altri Stati arabi, invece, possiamo trovare un’intesa e credo che nel lungo periodo Israele rafforzerà i propri rapporti con i Paesi nella regione».

Cosa pensa dell’aumento dell’antisemitismo in Europa e negli Stati Uniti?

«L’antisemitismo sta crescendo in molte parti del mondo: non soltanto in Europa e in Germania, ma anche negli Stati Uniti, in Australia e altrove. Paradossalmente questo produce anche un aumento dell’emigrazione ebraica verso Israele. Quanto sta accadendo oggi è estremamente preoccupante. Bisogna rimanere vigili».

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Francesco Subiaco