Tra Russia e Ucraina, la diplomazia continua a tessere la sua trama. Ieri è scattata la tregua umanitaria a Oleshky, la cittadina sotto assedio nel Kherson, ormai stremata dall’assenza di beni di prima necessità. La tragedia dei suoi abitanti, isolati dal resto del Paese, era stata oggetto della telefonata tra Vladimir Putin e Papa Leone XIV, il cui Elemosiniere, monsignor Luis Marín de San Martín, è da ieri in Ucraina per portare aiuti a Kyiv, Zaporizia, Dnipro e Fastiv.

La Casa Bianca aveva però tenuto a sottolineare che il merito del cessate il fuoco era esclusivamente dell’iniziativa diplomatica della First Lady Melania Trump (idea celebrata anche dal Cremlino, che continua negli apprezzamenti pubblici verso Donald Trump per blindare i suoi favori). E dopo gli incontri avuti dall’inviato degli Stati Uniti, Steve Witkoff, con il presidente russo ieri è stato il turno dell’Europa. Il presidente finlandese Alexander Stubb e il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store hanno avuto infatti il loro primo contatto telefonico con Putin. Un colloquio “franco e sostanziale“, hanno detto i due leader scandinavi, che lo hanno voluto anche per provare a costruire un primo ponte con il Cremlino in vista di un negoziato in cui l’Europa e la Nato non possono né vogliono rimanere esclusi.

“L’esito di questa guerra avrà conseguenze dirette sulla nostra sicurezza e, più in generale, su quella dell’Europa. Mettere fine alla guerra richiede discussioni dirette”, ha spiegato la nota congiunta dei due leader nordici. E subito dopo il colloquio con il presidente russo, Stubb e Store hanno voluto chiamare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con cui avevano avuto già un incontro lo scorso martedì a Oslo insieme allo stesso Witkoff. Store e Stubb hanno detto di aver chiamato lo zar a nome proprio ma anche a nome dell’Europa. Sul tavolo, ovviamente, l’Ucraina ma anche la sicurezza del Mar Baltico, che rappresenta un elemento fondamentale per la vita di entrambi i Paesi e che la Russia (tra i porti di San Pietroburgo e l’exclave di Kaliningrad) considera una priorità strategica.

Ma se questa telefonata ha avuto come esito quello di spezzare un tabù diplomatico, cioè il completo isolamento del Cremlino rispetto ai leader europei, allo stesso tempo non sembra aver prodotto – almeno a parole – un cambiamento nella retorica di Putin. “La pace non può non tenere conto degli interessi della Russia”, ha detto il presidente ai due leader, accusando poi i Paesi dell’Unione europea e della Nato di realizzare “politiche di confronto” che hanno come risultato quello di allontanare la pace.

L’iniziativa diplomatica ha suscitato anche l’irritazione di molti leader del Vecchio Continente. La premier danese Mette Frederiksen ha fatto capire che Stubb e Store hanno agito “per conto proprio“. L’altro premier scandinavo, lo svedese Ulf Kristersson, ha precisato di avere “basse aspettative per questo tipo di conversazioni”. Da Palazzo Chigi, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha costruito ottimi rapporti sia con Stubb che con Store, fonti hanno parlato di una necessità ormai impellente di designare “una o più personalità con un chiaro mandato a parlare a nome dell’Europa”. Il primo ministro polacco Donald Tusk, invece, ha detto di aver avuto dai due leader nordici delle sensazioni “molto moderatamente ottimistiche” riguardo ai prossimi colloqui a tre ad Abu Dhabi.

Ed è proprio il trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti negli Emirati Arabi Uniti a essere considerato il vero punto di arrivo di questa fase delle trattative, e anche il motivo di questa telefonata tra Store, Stubb e Putin. Per l’Europa, è essenziale non rimanere esclusa dal negoziato. Da un lato, perché tutto ciò che riguarda il futuro dell’Ucraina incide inevitabilmente sul continente, a maggior ragione se Mosca e Washington trovano intese strategiche e commerciali fra loro. Dall’altro, a Bruxelles (sia sponda Nato che Ue) sono consapevoli che Kyiv non può essere lasciata sola a un tavolo con le due superpotenze.

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Lorenzo Vita