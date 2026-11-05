Il procuratore di Bolzano Axel Bisignano potrebbe lasciare l’incarico. Si starebbe facendo strada l’ipotesi di un trasferimento ad altra sede giudiziaria o di un cambio di funzioni. Il magistrato, 60 anni, in magistratura dal 1996, non conferma né smentisce: “Sono aperte tutte le opzioni”. A darne notizia è stato ieri il quotidiano Alto Adige.

Tutto nasce da una sua possibile incompatibilità ambientale con l’attività professionale dei due fratelli avvocati, Joseph Engl Bisignano e Jakob Engl Bisignano, entrambi associati allo studio legale Forer. La vicenda era stata raccontata nei giorni scorsi dal Riformista. Secondo Palazzo Bachelet, la loro attività professionale potrebbe risultare incompatibile con l’esercizio delle funzioni direttive del procuratore, anche per il rischio di accrescere l’appetibilità dello studio legale in un circondario giudiziario relativamente piccolo. Il caso era già stato esaminato dal Csm nel 2022, per il fratello Joseph, e nuovamente nel gennaio 2025, per Jakob. In entrambe le occasioni, la pratica era stata archiviata, escludendo profili di incompatibilità. Bisignano aveva inoltre riferito di aver comunicato i rapporti familiari nel 2023, al momento della candidatura, e nel 2024, dopo l’iscrizione del secondo fratello all’Ordine degli avvocati.

La questione è tornata d’attualità dopo la nomina a procuratore, con l’insediamento avvenuto a settembre dello scorso anno. Nel gennaio 2026 il Csm gli aveva chiesto una nuova dichiarazione a cui il magistrato aveva risposto, precisando che entrambi i fratelli lavoravano nello studio Forer, attivo prevalentemente nel diritto amministrativo, civile e del lavoro, con occasionali patrocini in materia penale. Lo scorso 21 ottobre, però, il plenum ha respinto la richiesta di archiviazione, rinviando la pratica in commissione. Tra le obiezioni sollevate, il ruolo di Bisignano, il quale da procuratore si occupa, oltre al penale, necessariamente anche di civile, il settore proprio dove sono attivi i fratelli. Ora, prima ancora della decisione del Csm, potrebbe arrivare la mossa del procuratore.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

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