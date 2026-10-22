Il nuovo romanzo di Dario Franceschini, “La fiuma”, edito da La Nave di Teseo, si può certamente leggere da solo, ma è una sorta di sequel – oggi si dice così – del precedente “Aqua e tera“. Identica è l’ambientazione, il ferrarese “patria” dell’autore, simile il linguaggio, il clima, l’anima. Le protagoniste sono anche qui due donne, Clerice e Ginisca, “discendenti” di Tina e Lucia del romanzo precedente, le eroine innamorate in un’epoca, il fascismo, in cui l’omosessualità era non vietata: di più. Ma la Storia è andata avanti. Il fascismo è finito, distrutto. La “fiuma”, cioè il vecchio Po, scorre sempre portando l’acqua, cioè la vita, in quella zona di Ferrara che intanto è molto progredita. L’immobilità di cui il Po è simbolo in realtà dischiude un presente in evoluzione: dove si sparava ora si parla, si lavora, si sogna.

Se in “Aqua e tera” la tinta era fortemente drammatica nella rappresentazione del gorgo della dittatura ma anche della violenza del primo socialismo, qui invece predomina quell’ansia di riscatto morale successiva alla Liberazione e poi alle prime elezioni libere del 1946, quando «le città venivano ricostruite, le strade asfaltate, i ponti rifatti, i cinema erano pieni, i bambini più tondi e tutti si rimboccavano le maniche per un avvenire migliore». Ginisca entra in un mondo nuovo: lei è il simbolo di quell’ansia “proto-femminista” bellissima e tuttavia frustrata. Anche in quel clima positivo l’emancipazione femminile tanto agognata fin dalla generazione precedente è di là da venire e anche i compagni, gli antifascisti, i democratici continuano a considerare le donne più o meno com’erano considerate prima: la strada da fare – devono ammettere le due protagoniste – è ancora lunga.

«Cosa ce ne facciamo delle belle parole della nostra Costituzione sull’uguaglianza se ancora oggi chi uccide moglie, figlia o sorella per salvaguardare l’onore ha una pena ridottissima?», domanda Ginisca. Solo più avanti – sono già gli anni Sessanta – vedranno la luce i primi barlumi di reale riconoscimento del protagonismo delle donne. Franceschini coglie questa avvisaglia nei giorni dell’alluvione di Firenze del ’66, quando ragazze e ragazzi di tutta Italia, i famosi “angeli del fango“, compresa la protagonista del romanzo, andarono a infilare le mani nella melma per salvare il salvabile (ma era proprio necessario alludere alla figura di “Pierluigi” di Piacenza – Bersani era realmente lì in quei giorni?). Ginisca ha nelle vene il sangue della lotta per il progresso, e noi intuiamo che non smetterà di battersi senza sosta per la causa, proprio come lo scorrere della “fiuma”, che infatti «è femmina», scorrerà in eterno. Dario Franceschini ha dunque scritto un romanzo molto “femminile”, compiendo un altro passo in questa sua meditata e anche poetica ricostruzione di un mondo che a lungo visse nella paura, nell’ingiustizia e nella povertà ma che ha trovato infine, anche se incompiuto, il suo grande riscatto.

© Riproduzione riservata

Mario Lavia