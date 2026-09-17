«E come l’anno scorso…». Ricorda un po’ la canzone “Stessa spiaggia, stesso mare” il discorso sullo Stato dell’Unione di Ursula von der Leyen. Il secondo dall’inizio di questo mandato. «Il destino dell’Europa deve restare nelle mani degli europei», ha detto ieri la presidente della Commissione Ue alla plenaria di Strasburgo. Nel 2025 parlava di «indipendenza europea». Stesso concetto. Medesima domanda di allora. L’Europa vuole cambiare davvero? Già, perché il mondo sta cambiando eccome. Alla crisi dei dazi con gli Usa – risolta sulla carta – oggi si aggiunge lo “shock China”. Il blocco di Hormuz si affianca al conflitto russo-ucraino. Entrambe vicende che soffocano le nostre forniture energetiche. E poi c’è la guerra cognitiva di Mosca e Pechino. «Russi e ultranazionalisti vogliono frantumare l’Ue», ammonisce von der Leyen.

Alla leader Ue va riconosciuto il merito di aver azzeccato la diagnosi. L’Unione non può restare soltanto una potenza commerciale e regolatoria. Deve diventare una potenza politica. Deve iniziare a produrre energia e ad aver cura della sua industria. Per von der Leyen, l’economia resta la «priorità numero uno» e promette di completare per il 2027 la revisione del mercato unico, accelerare le autorizzazioni e ridurre la burocrazia. Già detto l’anno scorso. Come anche l’energia. A causa di Hormuz, von der Leyen stima un costo di 90 miliardi di euro in più nelle spese di importazione dei fossili. Il mix energetico –elettrificazione, rinnovabili e nucleare – è obbligatorio. A fronte però degli 80 GW di capacità rinnovabile installati nel 2025, c’è una capacità rinnovabile in attesa di connessione alla rete. È come riempire una vasca da bagno con un cucchiaino da caffè.

Fronte Cina, il deficit commerciale europeo ha raggiunto un miliardo di euro al giorno. Dai fornitori cinesi di materie prime dipendiamo all’80% e oltre. «Il secondo shock cinese» non sta arrivando, avverte von der Leyen: «È già qui». Da qui la creazione di uno European corporation on critical raw materials per acquistare e accumulare riserve strategiche. Struttura che rischia di affiancarsi al Critical raw materials act del 2024 e che non ha risolto il problema della nostra dipendenza cinese. Stessa musica per l’IA. Von der Leyen ribadisce che non basta regolamentare. Nella rivoluzione tecnologica bisogna metterci le mani. Tuttavia, le gigafactory di cui parlava lo scorso anno sono ancora alle fondamenta.

In fatto di allargamento, porte quasi aperte per Ucraina, Moldova e Balcani occidentali. Per Kyiv ci sono il problema del suo attuale stato di guerra e l’incognita dei candidati dei Balcani, che stanno facendo anticamera da tempo, nel vedersi superare a destra così in fretta da Zelensky. All’anomalia ucraina – con tutto il sostegno per la sua eroica resistenza, ma tant’è – von der Leyen affianca il Canada. Al suo premier presente nell’emiciclo – Mark Carney parla lì oggi – von der Leyen propone di passare dal Ceta a una “Alliance for the Future”. Per una maggiore integrazione tra industria della difesa, tecnologia, energia, materie prime, IA, quantum e cyber. «Vogliamo portare il rapporto con il Canada al livello più alto possibile», dice. Attenzione però a non illudersi che il Canada prenda il posto degli Usa. Nel 2025 abbiamo esportato in America beni per 555 miliardi di euro. Pari al 21% di tutto l’export extra-Ue. Il Canada, dove esportiamo beni per 49 miliardi di euro, vale appena l’1,8% del commercio esterno europeo.

In fatto di sicurezza, von der Leyen ammette: «Le nostre istituzioni e i nostri processi decisionali non hanno tenuto il passo con la nuova realtà». E propone una sorta di “Articolo 4 europeo” per reagire alle minacce ibride e uno European security council con partner come Regno Unito, Ucraina, Norvegia e Canada. «Quando l’Europa è divisa, non può cambiare il corso degli eventi». Dice ancora in riferimento a Gaza. «La decisione del governo Netanyahu di portare avanti il progetto illegale dell’insediamento E1 è inaccettabile». Bruxelles riconosce il diritto a difendersi di Israele, ma anche «del popolo palestinese di vivere in sicurezza e dignità». Va ricordato che sulla soluzione dei due Stati, l’Europa ha fatto poco. Sull’immigrazione, infine, arriva uno European emergency response framework per le situazioni in cui i flussi vengono provocati o utilizzati come arma. Quindi un nuovo meccanismo di regolamentazione. Insomma, non è un nuovo libro dei sogni, ma un remake di quello del 2025. L’anno prossimo non sarà ammessa una terza replica.

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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