Francesco Clementi è professore ordinario di Diritto pubblico italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma e costituzionalista. Studioso delle istituzioni parlamentari e dei sistemi elettorali, Clementi analizza per noi il nuovo meccanismo elettorale, dai possibili profili di costituzionalità alla governabilità, fino al ruolo che potrebbe tornare ad avere il centro.

Professor Clementi, ci sono già polemiche sulla legittimità della nuova legge elettorale. Quali sono concretamente i profili che potrebbero esporla a rilievi di costituzionalità?

«Partiamo da un dato: misurato con i parametri fissati dalla Consulta nel 2014 e nel 2017, l’impianto regge. La soglia del 42 per cento è più alta di quella già giudicata legittima, il tetto di 220 deputati riprende la misura del 55 per cento e il premio scatta solo se lo stesso soggetto vince in entrambe le Camere. Le crepe stanno altrove. Le firme, anzitutto: chiedere 6.000 sottoscrizioni per collegio ai nuovi soggetti, esentando chi siede già in Parlamento, rischia di trasformare un filtro di serietà in una barriera all’ingresso. Poi la parità di genere: cancellare il tetto del 60 per cento tra i capilista, cioè proprio dove l’elezione è certa, è un passo indietro rispetto all’articolo 51. Infine l’Estero, con un unico collegio mondiale al Senato. Non sono vizi fatali, ma la Corte li guarderà, io credo, da vicino».

A chi conviene davvero questa legge e chi rischia di rimetterci? E se nessuna coalizione raggiungesse il 42 per cento, si tornerebbe di fatto a un sistema proporzionale puro?

«Conviene a chi sa costruire coalizioni larghe e, paradossalmente, valorizza i piccoli alleati: anche i voti delle liste sotto il 3 per cento contano per raggiungere il 42 per cento, quindi nessuno può permettersi di lasciarli fuori. Rischia di rimetterci chi resta fuori dai due poli e chi non è ancora in Parlamento, frenato dalle firme. Quanto al secondo scenario, attenzione alle parole: senza il 42 per cento in entrambe le Camere, vorrei sottolinearlo, il premio non scatta da nessuna parte e quasi tutti i seggi si ripartiscono in proporzione. Non è un proporzionale puro, perché restano le soglie del 3 e del 10 per cento, ma gli somiglia molto. È il paradosso di questa legge: o è nettamente maggioritaria, o non lo è affatto. Insomma, è un maggioritario eventuale».

In uno scenario senza una maggioranza netta, il centro esterno ai due poli potrebbe diventare decisivo?

«Sì, anche se riguarda anche le potenziali estreme. E può accadere in due momenti diversi. Prima del voto, perché con l’asticella al 42% ogni punto percentuale diventa prezioso e le forze di confine possono alzare il prezzo del proprio ingresso in coalizione: più la soglia sale, più cresce il loro potere negoziale. Dopo il voto, se nessuno supera la soglia, perché in un Parlamento distribuito quasi in proporzione chi sta in mezzo torna a fare l’ago della bilancia, come nel 2018. È il ritorno di quel potere di coalizione che trent’anni di riforme avevano cercato di neutralizzare. Il centro e le estreme, insomma, difficilmente vincono le elezioni, ma possono decidere chi le vince, oppure chi governa quando nessuno le ha vinte».

L’indicazione obbligatoria del candidato premier può produrre una sorta di «premierato di fatto», pur in assenza di una riforma costituzionale?

«No, e conviene diffidare delle formule a effetto. L’indicazione del nome è un vincolo politico, non giuridico: non compare sulla scheda e lascia intatti il potere di nomina del Capo dello Stato, previsto dall’articolo 92, e la fiducia parlamentare. Del resto non è una novità: già dal 2005 la legge chiedeva di indicare il “capo della forza politica”, e le primarie del centrosinistra furono un vincolo persino più stringente. La novità vera è il nome unico, sottoscritto da tutti i leader della coalizione. Politicamente pesa, certo: sarebbe arduo ignorare chi ha guidato lo schieramento vincente. Ma è ciò che in molte democrazie parlamentari europee accade per convenzione. Da noi serve una norma per ottenerlo».

Questa legge nasce per garantire maggiore stabilità ai governi. Qual è il rischio che, invece, finisca per produrre maggioranze fragili o governi costretti a negoziare dopo il voto?

«Il rischio esiste e ha tre volti. Il primo è il Senato: lì il 42 per cento più il premio vale circa 100 seggi su 200, cioè una maggioranza probabile, non garantita. Si può vincere largo alla Camera e governare sul filo a Palazzo Madama. Il secondo sono le coalizioni: se contano anche i voti dei partitini sotto soglia, si rischia di assemblare alleanze costruite per vincere più che per governare, con alleati capaci di presentare il conto il giorno dopo. Il terzo è l’assenza del ballottaggio, un vero non-sense a mio avviso: quando nessuno arriva al 42 per cento la legge non decide, e la partita si sposta nelle trattative post-elettorali. Proprio lì, cioè, dove una legge elettorale servirebbe invece di più».

Il ritorno delle preferenze rischia di favorire chi ha già un forte radicamento sul territorio. Paradossalmente, più che i parlamentari uscenti, non potrebbero essere sindaci e consiglieri regionali a partire in pole position?

«L’osservazione è centrata. Saranno le prime politiche con le preferenze dal 1992, e la preferenza premia il consenso organizzato: chi ha amministrato una città o sedeva in un consiglio regionale arriva con una rete già rodata, mentre molti uscenti devono la carriera alle liste bloccate. Con un limite: i sindaci dei comuni sopra i 20.000 abitanti, per candidarsi, devono lasciare per tempo la carica. E con un correttivo: il capolista resta bloccato e, secondo le prime stime, poco più del 40 per cento degli eletti passerà dalle preferenze. Il rischio vero è un altro: la competizione dentro lo stesso partito, con campagne più costose e frammentazione. La preferenza avvicina l’eletto all’elettore, ma non sempre lo rende più responsabile».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro