Rayan Lawaj aveva 14 anni ed un sogno da inseguire: quello di diventare un calciatore professionista. Da luglio scorso aveva scelto di giocare nelle giovanili di una squadra di serie D, la Tritium, che si trova a Trezzo sull’Adda (Milano) distante 23 chilometri da Martinengo (Bergamo) dove viveva con i genitori e il fratello 17enne, tutti di nazionalità marocchina.

Una distanza considerevole da percorrere almeno 3 volte a settimana tra allenamenti e partita. Una distanza che spesso Rayan percorreva a piedi quando i genitori non potevano accompagnarlo. Anche perché la stessa Tritium aveva chiarito sin dall’inizio di non avere a disposizione un pulmino per i trasferimenti. Così Rayan, che era solito arrivare agli allenamenti con indosso la maglia della sua nazionale, il Marocco, spesso quella distanza la percorreva a piedi e, forse, per evitare preoccupazioni ai genitori, diceva di andare insieme ad un amico.

Il 20 ottobre scorso il sogno di Rayan viene spezzato mentre tornava a casa da Trezzo dopo l’ennesimo allenamento. Erano circa le 22 e il 14enne percorreva a piedi e sotto la pioggia l’ex statale Soncinese quando, nel comune di Ghisalba, è stato travolto da un’auto in un tratto pericoloso dove non era presente l’illuminazione pubblica. Un impatto violentissimo che sbalza Rayan oltre il guardrail. Soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è morto dopo quasi due giorni di agonia in seguito alle gravi ferite riportante. Da maggio, è il quarto ragazzino che ha perso la vita in un incidente stradale nella zona.

Rayan non era un semplice sognatore, era un ragazzo che nel calcio voleva starci da protagonista e per farlo era disposto a qualsiasi sacrificio. Nelle fila della Uso Zanica, la sua vecchia squadra, non aveva saltato un solo allenamento in un anno intero, guadagnandosi la stima del mister Alessandro Sesani e del diesse Luigi Campofiorito per l’incredibile forza di volontà, l’educazione e la generosità in campo. Poteva giocare ovunque: ala, mezzala o trequartista, non protestava mai e suppliva alla tecnica con una dedizione fuori dal comune. “L’unica volta che è mancato è stato per una visita medica, di quelle che non si possono spostare” ricorda Sesani in una intervista al Corriere di Bergamo.

Dopo un anno la decisione di fare il grande santo e provare ad entrare in una società prossima al Professionismo. Così l’estate scorsa aveva scelto di mettersi in gioco nella Tritium, in Serie D, rifiutando soluzioni più vicine (così come suggerito dal suo ex allenatore) e affrontando enormi sacrifici logistici pur di inseguire il suo sogno più grande, incarnato da quella maglia del Marocco che custodiva e sognava di indossare un giorno. “Arrivava all’allenamento con la maglia del Marocco”, racconta mister Sesani, ricordando che il suo era chiaro: vestire un giorno quella della sua Nazionale.

Valerio Colace, responsabile dei giovanissimi dei giovanissimi della Tritium, ricorda che “Rayan univa grandi prospettive a quella testa e a quell’applicazione che, a quattordici anni, valgono più del puro talento”. Oggi restano le cose piccole e dolorose: un paio di scarpini, una maglia nell’armadio, un posto vuoto nello spogliatoio e i compagni costretti a fare i conti con una parola troppo grande, “addio”.

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