Per la riapertura del glorioso Teatro Valle, il Teatro di Roma affida l’inaugurazione allo scrittore sceneggiatore Francesco Piccolo, che racconta per tre serate “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello. Creature fantasticate e vive, presenti, non portate a termine, cercano il loro autore e si offrono al capocomico di una Compagnia di teatro. Il dramma riflette anche la “poetica teatrale” di quel tempo.

Che attori erano quelli della Compagnia? Il primo attore tronfio, la prima attrice con il cagnolino e una sfilza di birignao (affettazioni), i giovani viziati in attesa di una riconoscibilità borghese e fasulla. Attori illustratori, concentrati sulla forma della loro performance in un pastiche di stili recitativi divertenti secondo il sentimento del contrario caro a Pirandello. Questi interpreti andavano a suggeritore e si troveranno investiti dallo scandalo della vita che butta a mare le “forme d’arte” prestabilite e preconfezionate. I personaggi vivranno e porteranno sul palco sotto i loro abiti scuri e i visi emaciati sotto una luce verdognola, la sorpresa e il dolore, l’inganno e l’incesto.

Il dramma dell’illusione, il capolavoro della nostra letteratura teatrale che per la prima volta riflette su sé stessa, sui suoi meccanismi. Il dramma vivo dei personaggi e anche quello del Capocomico che combatte contro di loro e contro la sua “truppa” corriva e troppo caricata. Si prepara il terreno per la nascente regia in opposizione radicale al modo di lavorare di quegli anni. Leggere, analizzare, studiare, recitare ancora i sei personaggi per festeggiare più di un secolo di questa epifania, scoprendone la sua potenza modernissima e riaprire un teatro bellissimo che sarà la “casa della drammaturgia contemporanea”.

Gli attori della storica compagnia pirandelliana erano tra gli altri: Dario Niccodemi, Vera Vergani e Gigetto Almirante. Luigi e la figlia Lietta sono costretti a uscire dal retropalco per non affrontare gli spettatori inferociti. La figlia Lietta poco dopo si sposerà e si trasferirà in Cile. Pirandello tornerà al trionfo con L’Enrico IV ancora con Ruggero Ruggeri protagonista. Qui, come nei sei personaggi, c’è un giuoco di idee profonde dove domina ancora l’immaginazione. Al teatro delle apparenze borghesi, Pirandello fa entrare le apparizioni. Siamo di fronte alla resa dei conti fra Teatro e Verità. È scettico Pirandello, la sua notevole produzione alterna fortune e incomprensioni. Il pubblico capisce e apprezza l’innovazione in generale, ma su alcune idee preferisce non rischiare. Lo spettacolo deve rimanere tale per chi appoggia pelliccia e braccioli, dev’essere una serata rassicurante, e temi come la pazzia, la normalità, l’identità sono rischiosi. Il pubblico sembra non apprezzare gli aspetti puramente intellettuali della sua produzione drammaturgica. Quel suo acerbo pessimismo non ha soffocato l’ideale, il suo ragionare in maniera analitica conserva un gran potere immaginifico che non è per tutti. Non è solo il metateatro a scandalizzare, quell’abbattimento del diaframma platea-palcoscenico, ma anche alcune tematiche insite nei suoi testi rivoluzionari.

Pirandello sembra muoversi in un iperspazio, quello del teatro e non solo quello dello spettacolo, che attraverso la finzione ci fa vedere la realtà nella sua nudità vera, nella sua spietata sincerità. L’ipocrisia delle maschere cade per lasciare spazio al volto umano. Pirandello ha dimostrato che all’uomo è impossibile conoscere, con prove materiali, una verità. È solo illusione. Confessa il bisogno di credere, di credere nell’umanità.

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Francesco Sala