Dieci giorni di presìdi nel Mezzogiorno sono bastati a svuotare i banchi di Veronamercato. Il Veneto, che si racconta come seconda agricoltura d’Italia, ha scoperto di dipendere dalle clementine calabresi e dall’uva pugliese più di quanto ammetta, e soprattutto dal gasolio che le porta a nord. Roma ha risposto con 175 milioni, Venezia con 26.

La logica è la stessa: credito, ristori, anticipi, ossigeno per arrivare a fine anno. Nessuno dei due livelli tocca il nervo scoperto, un diesel che dall’inizio della crisi costa oltre un terzo in più. Lo Stato, che aveva smesso di scontarlo il 6 ottobre, dal 28 lo ritocca di 4,9 centesimi per dieci giorni, e altro denaro, ha detto Rixi, non c’è. Scelta difendibile, con un bilancio stretto. Ma resta l’incertezza di affidare ancora ai crediti d’imposta l’aiuto ai camionisti: denaro che si scala dalle imposte e non arriva sul conto, a imprese che pagano il pieno alla pompa e incassano dopo sessanta, a volte centoventi giorni.

In Veneto le aziende di autotrasporto erano 8.808 nel 2015, nel 2025 erano 6.666. Il caro gasolio allarga una ferita aperta da tempo. E che una Regione appena uscita dalla firma dell’intesa sull’autonomia debba trovare 16 milioni di credito agricolo per tamponare un costo che dipende dalle accise statali racconta il federalismo reale meglio dei convegni: le competenze si negoziano a Roma, i rincari arrivano lo stesso. Mettere in ordine i conti è un dovere, ma alla fine della catena c’è la liquidità del padroncino che di conti deve far quadrare i suoi, ogni fine mese.

Spritz

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