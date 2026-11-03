Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con la sentenza depositata il 29 ottobre 2026, hanno rigettato i ricorsi di Ilva e Acciaierie d’Italia, confermando il decreto della Corte d’appello di Milano del 27 luglio: l’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto deve fermarsi e gli altiforni devono essere spenti. Non è, però, un progetto industriale né prescrive la costruzione di due forni elettrici: stabilisce che l’attuale ciclo integrale, basato sugli altiforni e sul coke, non può proseguire nelle condizioni accertate dai giudici. La ripartenza con un ciclo diverso — forni elettrici alimentati da preridotto (DRI), prodotto attraverso la riduzione diretta del minerale — è un’ipotesi di riconversione, non il contenuto della sentenza. È una strada percorribile, con emissioni locali molto più contenute, ma richiede impianti, investimenti, energia e tempi certi: non significa produrre acciaio a impatto zero.

Non è la prima volta che il sistema industriale italiano arriva a un bivio senza una politica industriale all’altezza. La chimica di base ha perso gran parte della sua capacità produttiva. Le privatizzazioni delle partecipazioni statali — IRI, Eni ed Efim — furono spesso condotte senza una strategia di lungo periodo. La vicenda Alitalia, oggi confluita in ITA Airways con Lufthansa azionista, è stata segnata da decenni di rinvii e risorse pubbliche disperse. Telecom Italia resta un caso emblematico di privatizzazione controversa, dalla quale lo Stato è uscito indebolito in un settore strategico. Chimica, telecomunicazioni, trasporto aereo: la siderurgia rischia ora di aggiungersi all’elenco, completando l’arretramento del Paese dal manifatturiero. Per Taranto è un passaggio che pesa ben oltre i cancelli della fabbrica. Il centro siderurgico, insediato a partire dagli anni Sessanta, fu presentato come la modernizzazione del Mezzogiorno; per altri divenne la «cattedrale nel deserto». Walter Tobagi, in un reportage del 1979, descrisse l’operaio dell’Italsider con la figura del «metalmezzadro», sospeso tra il mondo contadino da cui proveniva e la nuova condizione industriale. Quella fabbrica ha trasformato la città, creato lavoro, competenze e identità. Senza la siderurgia, Taranto rischia di perdere una parte decisiva della propria identità industriale, oltre a migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti.

La storia giudiziaria comincia con l’inchiesta «Ambiente svenduto», avviata nel 2012 e riferita alla gestione della famiglia Riva. Nel 2021 il processo di primo grado si concluse con 26 condanne. Nel settembre 2024 la Corte d’assise d’appello di Taranto annullò quella sentenza per una questione di competenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti a Potenza: due giudici onorari tarantini erano stati parti civili. La Cassazione dichiarò poi inammissibili i ricorsi contro il trasferimento. È improprio presentare il passaggio a Potenza come una scelta discrezionale o un semplice trasferimento per generici conflitti d’interesse. Mentre si attendeva la decisione della Cassazione sull’area a caldo, la Procura di Taranto ha aperto una nuova indagine sulla precedente gestione di ArcelorMittal, chiedendo misure cautelari per alcuni ex dirigenti e per un funzionario dell’Ispra. Le ipotesi di reato sono contestazioni investigative, non responsabilità accertate: sarà la giustizia a verificarle.

Ma il quadro impone una domanda politica: come si è arrivati a lasciare in bilico uno dei principali insediamenti industriali del Paese? A Taranto c’è chi festeggia lo stop in nome della salute e chi teme di restare senza lavoro. Non sono ragioni da mettere l’una contro l’altra. La salute non può essere il prezzo dell’occupazione, ma neppure la chiusura può diventare una politica industriale. Il vero fallimento sarebbe lasciare una città senza acciaio, senza alternative produttive e senza futuro.

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Biagio Marzo