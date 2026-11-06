Parliamo di impresa familiare. Radici ma anche futuro. L’impresa familiare è il cuore pulsante del nostro Made in Italy. Quando pensiamo al Made in Italy, la nostra mente corre immediatamente alle grandi griffe della moda, alle case automobilistiche di lusso, ai distretti della ceramica, del design e alle eccellenze enogastronomiche che tutto il mondo ci invidia. Dietro questi simboli di successo planetario, tuttavia, non vi è soltanto il genio creativo o una fortunata congiuntura economica: vi è un’infrastruttura sociale e umana straordinaria, la cui linfa vitale è rappresentata dalle imprese familiari. Ecco la piccola e media impresa che muove il nostro bel Paese. ​In Italia, l’economia non è fatta solo di multinazionali anonime, ma affonda le proprie radici nel tessuto intimo e tenace delle aziende a conduzione familiare.

È un modello che unisce passione, identità e visione a lungo termine, costituendo il vero motore della resilienza e della competitività del nostro Paese nello scenario globale. E’ il vero orgoglio e valore della nostra identità. ​A differenza delle aziende a proprietà diffusa, dove la governance risponde spesso esclusivamente a logiche di profitto trimestrale, l’impresa familiare vive di un legame viscerale con il proprio territorio e la propria storia. Per una famiglia imprenditoriale italiana, l’azienda non è un semplice asset finanziario, ma un piccolo gioiello da proteggere, far crescere e soprattutto tramandare. Questo legame si traduce in un patrimonio intangibile di valore inestimabile. Competenze tecniche, segreti di lavorazione ed intuizioni estetiche che vengono custodite e tramandate di generazione in generazione, spesso all’interno di botteghe e laboratori che sembrano fermi nel tempo ma che dialogano con i mercati più avanzati. E crediamo fortemente che il valore reputazionale rappresenti il bene supremo.

Il nome della famiglia è impresso sul prodotto. La famiglia che orgogliosamente diffonde il marchio e riesce a far grande il nome dell’Italia nel mondo. Ecco, in questo frame si inquadra l’iniziativa di Forza Italia per un ​forte radicamento territoriale delle imprese familiari italiane. Si cerca di creare un ecosistema di coesione sociale unico. “Il disegno di legge 1763 presentato da Forza Italia ha un obiettivo chiaro: salvaguardare il nostro patrimonio culturale e imprenditoriale, tutelando il saper fare italiano e il Made in Italy, unici al mondo. Molte imprese familiari non riescono a superare il primo passaggio generazionale e appena il 4% arriva al terzo. Un patrimonio di competenze, tradizioni e marchi che rischia di essere acquisito da fondi esteri e imprenditori stranieri. Bisogna sostenere le imprese e le famiglie che le hanno costruite, garantendo continuità e prospettive alle future generazioni. Per questo Forza Italia ha proposto un provvedimento che punta soprattutto sulla formazione e sull’accompagnamento al ricambio generazionale, senza incidere pesantemente sul bilancio dello Stato. Vogliamo creare le condizioni affinché la tradizione imprenditoriale italiana possa essere tramandata nel tempo, preservando la nostra identità produttiva.

L’auspicio è che, attraverso un lavoro condiviso, il disegno di legge possa diventare legge nazionale entro la fine della legislatura”. Queste le dichiarazioni del senatore forzista, Antonio Trevisi, primo firmatario del Ddl per incentivare il passaggio generazionale nelle imprese familiari, presentato in Senato. Sostenere le comunità locali serve anche a mantenere vivi i borghi e i distretti industriali ed alimentare un senso di appartenenza che va ben oltre il semplice rapporto di lavoro dipendente. Lavorare in questo senso per far fronte alle sfide del domani e gestire momenti di forte resilienza. La ricetta è ottima. Gambe in spalle per un futuro florido per la nostra bella Italia.

Luca D'Alessio Dottore in Scienze politiche. Master di II livello in Comunicazione strategica politico-istituzionale. Le tematiche socio politiche, la sicurezza interna ed estera e le dinamiche di geopolitica internazionale è ciò che mi appassiona alla luce anche di una forte esperienza ispettiva di oltre 25 anni nella Corpo della Guardia di Finanza. Si è davvero Riformisti se, dopo essersi confrontati il giusto, si passa alla teoria della praxis.

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