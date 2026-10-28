Nel deserto del Negev, al seggio ci sono andati a dorso di cavalli, asini e cammelli. Mentre a Tel Aviv, dopo il voto, la gente ha riempito ristoranti e ombrelloni. Più che una tornata elettorale, è stata una festa nazionale. «Oggi niente mare. Oggi si vota!» ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, uscendo dal suo seggio elettorale. Non avendo una sfera di cristallo tra le mani, non sappiamo chi sia vincitore. Ammesso che ci sia già. Questo giornale è andato in stampa a urne ancora sigillate. Bisogna aspettare la giornata odierna per avere le idee più chiare sul risultato. D’altra parte, un punto fermo c’è. Mai la popolazione israeliana si era recata così in massa al voto come in questa occasione. I numeri sono andati oltre ogni previsione. Alle 18, aveva votato quasi il 67% degli elettori.

«Portate la nonna, la zia, il vicino, niente mare o barbecue oggi». Diceva ancora Bibi. Le sue parole però non hanno fatto da imperativo categorico. L’elettorato israeliano non ne aveva bisogno. Per quanto spaccato in due, tra chi vuole ancora Netanyahu in plancia di comando e chi non aspetta altro che mandarlo a casa, Israele era già convinta di andare a votare. Da settimane, il voto è stato il tema centrale delle conversazioni in famiglia. I volontari hanno creato una rete di assistenza in tutto il Paese per accompagnare al seggio chi non poteva farlo con le proprie gambe. L’affluenza è indice di un pathos collettivo. Dal 7 ottobre 2023, Israele non è più la stessa. La sicurezza nazionale, ma anche la rivalsa su un mondo che ha voltato le spalle al Paese e all’ebraismo – il tutto gravato da uno shock collettivo – hanno trasformato la società israeliana in una democrazia engagée. Una democrazia impegnata in prima persona. E stiamo parlando di un Paese in guerra!

Vedremo come finirà questa partita. Da una parte, c’è la conferma di Bibi. Da interpretare come la volontà di stabilità del Paese. Con un altro conflitto alle porte – il terzo atto del conflitto con l’Iran non è più una voce di corridoio – Israele non può permettersi di sostituire il suo comandante in capo. Dall’altra, il desiderio di cambiamento. Bibi è sulla ribalta dal 1997! E anche di far luce sul pogrom del 7 ottobre.

Certo, non sono mancati paradossi e tensioni. Lo zelo del ministro per la sicurezza uscente, Ben Gvir, a portare gli elettori al voto – «affinché Israele resti ebraica e sionista», ha detto – ha mosso anche le comunità arabe, note per la loro astensione, a fare altrettanto. Questo ha portato Netanyahu a esporsi sul fianco opposto: «O si arriva a un governo forte e di destra guidato dal Likud con i nostri alleati, oppure a un governo di sinistra con i partiti arabi che porterà alla fine dell’Israele come lo conosciamo fino a oggi».

Si diceva poi delle tensioni. La mancanza di cortesie tra i leader, negli ultimi giorni della campagna elettorale, ha alimentato qualche squilibrio individuale. Com’è stata l’aggressione subita dal leader dei Democratici, Yair Golan, che è stato avvicinato da un uomo armato di coltello. Tragedia evitata grazie all’immediato intervento della polizia. Resta da chiarire la denuncia dei brogli. Yashar, il partito di Gadi Eisenkot, ha presentato un reclamo urgente, denunciando presunte manomissioni delle proprie schede. Il leader del partito arabo israeliano Ra’am, Mansour Abbas, ha accusato direttamente il premier di incitamento contro la sua formazione. La Commissione elettorale centrale ha però detto di non avere prove in merito. Israele è stata testimone della sua prima campagna elettorale ubriacata dall’Intelligenza artificiale. Come tutte le democrazie che si rispettino, il Paese non ha ancora gli anticorpi per contrastare gli eccessi dell’IA. L’entusiasmo della vita reale ci dice che comunque è stato un successo.

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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