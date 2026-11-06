Un incendio divampato durante la notte ha devastato il Ristoro Alpe Campo, una struttura turistica situata a 2.065 metri di altitudine nella Val da Camp, nel Cantone dei Grigioni, in Svizzera, a poca distanza dal lago di Saoseo. Le fiamme hanno distrutto completamente il tetto e gli ambienti interni dell’edificio, lasciando in piedi soltanto le murature esterne in pietra. L’allarme è scattato alle 11.30 di giovedì 5 novembre, quando il rogo aveva già compromesso gran parte dell’immobile. Sul posto sono intervenuti quindici vigili del fuoco di Poschiavo, mentre la Polizia cantonale dei Grigioni ha avviato gli accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio. Non sono state ancora comunicate cause ufficiali.

Secondo quanto riferito al quotidiano locale Il Bernina dal comandante dei pompieri di Poschiavo, Mirko Cortesi, quando le squadre di soccorso sono arrivate sul posto l’incendio, sviluppatosi durante la notte, era già in fase di esaurimento. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza e alla bonifica dell’area, prima di iniziare il rientro a valle intorno alle 18. L’edificio è stato dichiarato completamente inagibile. La struttura, di proprietà privata, comprendeva un ristorante, una piccola pensione e un’abitazione, rappresentando un punto di riferimento per gli escursionisti che frequentano la valle e i sentieri intorno al lago di Saoseo.

La stagione turistica estiva si era conclusa il 18 ottobre e il ristoro era chiuso per la pausa invernale. È una circostanza rilevante per la ricostruzione dell’accaduto, anche se non permette da sola di stabilire se nell’edificio fosse presente qualcuno al momento dell’incendio. Le autorità non hanno comunicato eventuali feriti né fornito una ricostruzione definitiva delle ore precedenti al rogo. La Polizia cantonale dovrà chiarire il punto d’origine delle fiamme e le circostanze che ne hanno favorito la propagazione. Il Ristoro Alpe Campo sorge in una delle aree naturalistiche più frequentate della Valposchiavo, lungo gli itinerari che conducono al lago di Saoseo, noto per le sue acque turchesi e per il paesaggio alpino circostante. La distruzione dell’edificio priva temporaneamente la zona di una struttura destinata alla ristorazione e all’ospitalità. Non sono ancora disponibili valutazioni economiche ufficiali dei danni né indicazioni sui tempi e sulle possibilità di ricostruzione.

Restano dunque aperti gli interrogativi sulle cause dell’incendio, sviluppatosi mentre la struttura era chiusa per la stagione invernale. Gli accertamenti della Polizia cantonale dei Grigioni dovranno stabilire che cosa abbia provocato il rogo. Per il momento il bilancio materiale è pesantissimo: tetto e interni distrutti, edificio inagibile e un’attività turistica di montagna completamente compromessa.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

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