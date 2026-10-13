Allo stato Gaetano Armao non è arrestato. È stato soltanto chiesto il suo arresto: differenza che ogni studente di procedura apprende al secondo anno e che la piazza dimentica al primo titolo. La Procura di Palermo ipotizza una corruzione, il gip ascolta l’indagato prima di decidere, e lo stesso procuratore ha avuto la correttezza di ricordare che vale la presunzione di innocenza. Principio che tutti proclamano e quasi nessuno applica.

Eppure il colpo è arrivato. La polveriera, a dire il vero, c’era già: della successione si ragionava da mesi. La richiesta, che non è una sentenza né un’ordinanza, è stata la miccia: è bastata a far dire al commissario di Forza Italia che serve «una proposta politica completamente nuova», e a far traballare un presidente di Regione che dava per scontato il bis. L’ironia, poi, ha il suo sale. Armao è il marito di Giusi Bartolozzi che, da capo di gabinetto del ministro della Giustizia, in campagna referendaria invitava in tv a votare Sì: «ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione». Una frase che al No regalò più voti di mille comizi.

Il referendum è andato come sappiamo, e la magistratura, per fortuna, di mezzo è rimasta: la separazione dei poteri presuppone che i poteri ci siano tutti. Nessuna colpa al marito, beninteso: per lui vale ciò che vale per chiunque.

Il guaio, semmai, è la commistione: la giustizia che finisce per supplire la politica, e la politica che regola i propri destini sul calendario delle inchieste. Ormai lo troviamo normale. Purtroppo. Il tribunale della piazza ha un solo pregio: la rapidità. Condanna prima del fascicolo, non conosce appello e non teme la Cassazione. Gli avvocati lo sanno; i re, di solito, lo scoprono tardi.

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Stefano Giordano