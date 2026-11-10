E’ stato tutto uno scherzo. L’inchiesta sull’Urbanistica è stata un flop totale e la procura di Milano alza bandiera bianca chiedendo l’archiviazione per il sindaco Giuseppe Sala e per gli altri protagonisti di una vicenda incresciosa, che ha paralizzato decine di famiglie con la “casa sospesa“, ha demonizzato professionalità come l’architetto di fama mondiale Stefano Boeri e demolito dal punto di vista politico, il primo cittadino uscente e parte della sua Giunta. Chissà cosa dirà il leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte che nei giorni successivi alle notizie relative all’inchiesta si era subito affrettato a chiedere le dimissioni di Sala nonostante la difesa del sindaco, strano a dirsi, da parte della segretaria dem Elly Schlein. Per non parlare del centrodestra sempre pronto a usare il garantismo a propria convenienza. E pensare che in sei sono stati in carcere o ai domiciliari prima dell’intervento del Riesame.

Veniamo ai fatti. In relazione “alle contestazioni di induzione a dare o promettere indebita utilità, svolte nei confronti del sindaco di Milano Giuseppe Sala, sono state seguite le indicazioni di gip e del Tribunale del Riesame circa l’assenza di una provvista probatoria idonea a sostenere l’accusa in giudizio”. A scriverlo è nientedimeno la procura di Milano, guidata dal procuratore Marcello Viola, che ha chiesto l’archiviazione per il sindaco Giuseppe Sala, l’architetto Stefano Boeri, l’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, il ceo della società Coima Manfredi Catella, l’ex presidente e l’ex componente della Commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra, il tutto nell’ambito dell’inchiesta sull’Urbanistica. In relazione “ai reati di corruzione, si è seguita l’indicazione emersa in sede giurisdizionale”, relativa alla “inesistenza di una prova” “utile a una ragionevole previsione di condanna”. La Procura nella nota sottolinea (e ammette) che “sono state seguite le indicazioni di gip e del Tribunale del Riesame circa l’assenza di una provvista probatoria idonea a sostenere l’accusa in giudizio”.

Il sindaco era stato indagato per “false dichiarazioni su qualità personali proprie o di altre persone” e “induzione indebita a dare o promettere utilità” in merito alla vicenda ‘Pirellino’, l’edificio di via Pirelli 39 che ospitava uffici comunali. “Con riguardo ai reati di falso strumentali alle condotte corruttive, secondo le valutazioni emerse in sede giurisdizionale, è stata esclusa la loro sussistenza” si legge nel comunicato della Procura che riconosce come nonostante “la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, di omissioni degli obblighi di astensione, di relazioni professionali ed economiche tra componenti della Commissione e operatori interessati a interventi edilizi, la criticità nelle procedure urbanistiche esaminate sono elementi che, pur evidenziando significative anomalie, non sono sufficienti a dimostrare, secondo lo standard richiesto per sostenere l’accusa in giudizio, l’esistenza di un collegamento sinallagmatico tra le utilità corrisposte e l’esercizio della funzione pubblica”. Nell’ultimo anno e mezzo, oltre alle sentenze della Cassazione che hanno smontato l’impianto accusatorio dell’accusa, non sono emersi nuovi elementi di indagine. Da qui la richiesta di archiviazione anche per il costruttore Andrea Bezziccheri, che finì in carcere e fu scarcerato nell’agosto 2025, il manager Federico Pella e pure una serie di società che erano state iscritte, tra cui la stessa Coima. La decisione finale sull’archiviazione spetterà al gip nei prossimi mesi.

Il primo cittadino Sala commenta così la decisione della Procura: “È difficile, per chi non vive direttamente queste situazioni, immaginare l’amarezza che lasciano, soprattutto quando si è consapevoli di aver fatto soltanto il proprio dovere. Ma chi si dedica all’interesse pubblico deve, purtroppo, essere pronto a pagare questo prezzo”. Lo stesso Sala nel giugno scorso, in occasione delle assoluzioni (otto su otto) relative ad uno dei filoni dell’inchiesta (quello della Torre Milano di via Stresa), aveva ribadito l’amarezza ma, allo stesso tempo, puntato il dito contro la “violenza verbale usata dai pm nel sostenere le accuse”. Sala si disse “amareggiato” per due motivi: “Il primo è aver visto colpite persone che sono a me vicine e di cui sono certissimo dell’onestà. Faccio un nome, l’ex assessore Tancredi che ha visto anche un po’ rovinata la sua carriera e il suo equilibrio. E poi la seconda cosa, c’è un continuo uso di aggettivi, una necessità di corroborare le loro tesi con parole tese a screditare la nostra azione”.

“Un mio amico – ha aggiunto il sindaco – mi raccontava del maxiprocesso di Palermo e mi diceva, ‘se ti vai a leggere quelle carte non c’è un aggettivo, ci sono fatti’. Se ripensiamo a tutto quello che è stato detto e scritto in quest’ultimo anno ci sono tantissimi aggettivi e sono proprio tesi a discreditare persone e istituzioni rispetto all’opinione pubblica, questo non va bene – ha spiegato -. Fino a utilizzare termini come ‘democrazia urbanistica’ e come appunto ‘sovvertimento’. Noi siamo stati accusati di sovvertire la democrazia urbanistica”. “Ora io chiedo: accusare un’istituzione di sovvertire la democrazia urbanistica vuol dire fare il proprio lavoro e quindi esprimere un giudizio legale o vuol dire fare politica? Sono anche un po’ curioso di capire il dottor Viola (a capo della procura di Milano, ndr), come vede la situazione”.

Giovanni Pisano

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Ciro Cuozzo