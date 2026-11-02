Mentre restano ancora da chiarire le cause dello scontro tra i due treni ad alta velocità, avvenuto mercoledì mattina nei pressi di Urda, nella provincia di Toledo, sono state identificate ufficialmente le due cittadine italiane rimaste vittime dell’incidente ferroviario. Si tratta di Ana Martina Conte Grand, 32 anni, italo-argentina originaria di San Juan, e Daniela Millan Parlanti, 40 anni, italo-venezuelana nata a Caracas.

Incidente in Spagna, chi sono le due vittime italiane identificate

Conte Grand viveva in Andalusia dal 2025 e si trovava a bordo di uno dei convogli per fare visita al fratello Jeremias, diventato padre da appena tre mesi. Anche lui era sul treno ed è rimasto gravemente ferito nell’incidente. La seconda vittima italiana, Daniela Millan Parlanti, risiedeva invece nella regione spagnola di Castiglia-La Mancia e lavorava nel settore delle tecnologie mediche. Al momento dello schianto era in viaggio per motivi professionali. La sua presenza a bordo è stata ricostruita dai familiari attraverso il biglietto ferroviario, rintracciato nella sua posta elettronica.

Incidente Spagna, il bilancio provvisorio è di 69 morti

Non ci sarebbero quindi ulteriori dispersi da cercare, nonostante le circa 70 segnalazioni iniziali dei familiari. Il bilancio provvisorio dello scontro tra due treni ad alta velocità, avvenuto mercoledì della scorsa settimana a Urda, resta fermo a 69 morti (di cui 12 stranieri, quattro delle quali nordamericani). Secondo l’ultimo aggiornamento del Centro integrato dati presso l’Istituto di Medicina legale e Scienze forensi di Toledo, sono 58 le vittime finora identificate. Nel frattempo, diminuisce il numero delle persone ricoverate: sono 34 i feriti ancora in ospedale, di questi, 15 si trovano in terapia intensiva.

Il motivo dello scontro dei treni

Tornando alla ricostruzione dello scontro, resta aperta l’ipotesi che considera l’errore da parte del personale della centrale operativa. Quest’ultima avrebbe comunicato erroneamente a uno dei convogli di ripartire, nonostante più avanti sui binari fosse ancora presente l’altro treno fermo per guasto.

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Luca Frasacco