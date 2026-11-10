Si scontra con un’auto che stava girando per entrare in una traversa e la corsa dello scooter di grossa cilindrata che conduceva si interrompe solo dopo lo schianto con un palo dell’illuminazione pubblica. Un impatto violentissimo che ha provocato la separazione del motociclo in due parti e la caduta del conducente a diversi metri di distanza. E’ la cronaca dell’ultimo incidente mortale avvenuto nelle scorse ore a Napoli, nel quartiere Ponticelli, dove un giovane di 19 anni è deceduto in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale, intervenuti con personale coordinato dalla Centrale Operativa, il giovane era alla guida dello scooter e percorreva via Carlo Miranda quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un impatto con un’autovettura utilitaria condotta da un 20enne. L’auto stava effettuando una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada laterale. Dopo il primo urto, il motociclo ha proseguito la propria corsa terminando contro un palo dell’illuminazione pubblica e, come detto, spaccandosi in due parti.

Il giovane, soccorso e trasportato in codice rosso presso l’Ospedale del Mare, è successivamente deceduto a causa delle gravi lesioni riportate. Sono attualmente in corso accertamenti documentali e tossicologici. Entrambi i veicoli sono sequestrati per consentire gli ulteriori accertamenti tecnici. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per chiarire la dinamica del drammatico incidente.

Al momento si procede con l’ipotesi di omicidio stradale, ai sensi dell’articolo 589-bis del Codice penale, che punisce la causazione colposa della morte di una persona in conseguenza della violazione delle norme sulla circolazione stradale. Tra gli elementi da approfondire figurano la possibile velocità e le manovre dei due veicoli. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’esame autoptico.

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Ciro Cuozzo