Senza patente e assicurazione, non si ferma con lo scooter ad un posto di blocco dei carabinieri sul lungomare di Napoli, imbocca via Caracciolo contromano e travolge e uccide un uomo di 60 anni che stava attraversando la strada. Notte di follia nel capoluogo partenopeo quella registrata giovedì 11 giugno.

Sono da poco passate le 22.30 quando il conducente dello scooter, un 29enne napoletano, con a bordo una passeggera di 27 anni, alla vista di una pattuglia dei carabinieri accelera bruscamente per eludere un possibile controllo, imboccando via Caracciolo contro il senso di marcia. Giunto all’altezza del civico 12, travolge violentemente il pedone di 60 anni, residente a Grumo Nevano (comune in provincia di Napoli) che stava attraversando la carreggiata. Un impatto violentissimo anche per la coppia in sella allo scooter.

I soccorsi e il decesso in ospedale

Sul posto sono intervenuti dopo poco i sanitari del 118 allertati dai passanti. Il pedone, apparso subito in condizioni disperate a causa delle gravi lesioni riportate, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli di via Manzoni dove, monostante i tentativi dei medici, alle ore 00:15 è stato purtroppo constatato il decesso dell’uomo.

Il conducente e la passeggera dello scooter sono stati invece trasportati all’Ospedale del Mare, dove si trovano attualmente ricoverati per le lesioni subite nel sinistro.

Le indagini: alla guida senza patente e assicurazione

I rilievi tecnici e planimetrici sono stati eseguiti dal personale dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli. Dagli accertamenti è emerso che il 29enne guidava senza aver mai conseguito la patente e senza copertura assicurativa. Sono stati inoltre disposti esami per verificare l’eventuale stato di alterazione psicofisica (alcol e droga).

L’uomo, attualmente ricoverato in ospedale dove è piantonato, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di omicidio stradale aggravato.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo