Oltre 8 miliardi di euro di investimenti e 28 mila imprese coinvolte. Sono i numeri che Adolfo Urso ha indicato per il nuovo piano Transizione 5.0. L’iperammortamento, su cui si basa il piano, copre gli investimenti effettuati fino al 30 settembre 2028. Per le aziende che stanno programmando il rinnovo degli impianti, quella scadenza entra nei conti insieme al costo dei macchinari e ai tempi di consegna. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha chiesto al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti di prevedere risorse oltre il triennio già finanziato. «Chiediamo che questa misura da triennale diventi strutturale e duratura, quindi con una collocazione di risorse anche per il 2029», ha detto il 5 novembre all’Urania Policy & Business Forum, a Villa Wolkonsky, a Roma.

Per sostenere la richiesta, Urso ha richiamato il bilancio degli incentivi precedenti. «Transizione 5.0 ha pienamente funzionato, malgrado i problemi derivanti dal fatto che erano risorse europee», ha detto. Secondo i dati citati dal ministro, nel biennio 2024–2025 le imprese hanno utilizzato oltre 10 miliardi di euro di agevolazioni tra Transizione 5.0 e Industria 4.0. A questa cifra si aggiungono le risorse nazionali destinate al nuovo piano. «Nella scorsa legge di Bilancio, che aveva una visione triennale, abbiamo collocato altri 10 miliardi di euro dal 2026 al 2028», ha spiegato. Con la manovra per il 2026 è cambiato anche il meccanismo. La prima versione di Transizione 5.0, sostenuta dal Pnrr, riconosceva un credito d’imposta legato alla riduzione dei consumi energetici. L’iperammortamento consente di calcolare le deduzioni fiscali su un costo maggiorato per gli investimenti ammissibili in beni strumentali avanzati e nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Il beneficio si distribuisce negli anni in cui l’impresa deduce le quote di ammortamento o i canoni di leasing.

Una parte della spesa per la digitalizzazione arriva dopo l’acquisto delle tecnologie, quando l’impresa paga i canoni per continuare a utilizzare software e servizi. È su questa voce che interverrebbe il credito per il cloud, già previsto nel disegno di legge di bilancio all’esame della Camera. Urso ha ricordato che questi servizi erano rimasti fuori dalla precedente versione di Transizione 5.0. Con la manovra, ha spiegato, «ci sarà anche la possibilità di utilizzare il cloud con un credito d’imposta piuttosto significativo». Il testo prevede un beneficio fino al 30% dei canoni ammissibili, quando i servizi sono collegati all’utilizzo di determinati beni strumentali immateriali. Il credito sarebbe utilizzabile in compensazione per le spese sostenute dal 2027 al 2029, con un tetto complessivo di 30 milioni di euro l’anno. A un decreto attuativo spetterebbe stabilire i criteri di accesso.

Urso ha tracciato anche un bilancio delle crisi industriali, rivendicando la riduzione dei tavoli nazionali nel corso della legislatura. «Abbiamo risolto casi annosi, che si trascinavano da anni», ha detto, ricordando che alcune vertenze risalivano a decenni fa. «Abbiamo salvaguardato stabilimenti e tutelato i nostri lavoratori». Per gli stabilimenti che devono rinnovare le linee, l’effetto di una proroga si vede già al momento dell’ordine. Tra la scelta di un macchinario, la consegna e l’installazione possono passare mesi, e i lavori vanno coordinati con la produzione. Con risorse certe su più anni, un’impresa ha più margine per programmare l’acquisto quando serve alla fabbrica, senza doverlo anticipare per rientrare nella scadenza fiscale.

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Beatrice Telesio Di Toritto