Subito problemi in infermeria per il Napoli e Massimiliano Allegri. Scott McTominay si deve subito fermare per aver riscontrato un problema cardiaco, per il quale si opererà, e ne avrà almeno fino a dopo la sosta per le nazionali in programma a tra fine settembre e inizio ottobre.

Ad annunciarlo, nella giornata di ieri, è la stessa società azzurra, attraverso un comunicato: “In seguito all’insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA). Il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali“.

Il centrocampista del Napoli subirà dunque un’operazione di correzione di una lieve aritmia benigna. Nella serata di ieri, durante il Gran Galà del calcio alla Scala di Milano, lo scozzese, che ha ritirato il premio come miglior centrocampista della passata stagione, ha parlato della sua condizione: “Sto bene, quello al cuore non è un problema. Metterò tutto a posto e tornerò presto. Torno dopo la sosta? Non lo so, vediamo“.

Quante partite salterà McTominay

Scott McTominay non sarà dunque disponibile per il tecnico Massimiliano Allegri a partire da questo turno di campionato, dove il Napoli andrà a fare visita all’Inter a San Siro. Lo scozzese salterà anche l’esordio in Champions League al Maradona contro l’Arsenal il 9 settembre, poi in campionato ancora la sfida interna contro il Bologna del 13 settembre e la trasferta a Firenze del 20 settembre.

Il centrocampista azzurro non prenderà verosimilmente parte neanche agli impegni della Scozia in Nations League contro Slovenia, Svizzera e Macedonia del Nord, tornando a disposizione del Napoli per inizio ottobre. La prima gara dei partenopei dopo la sosta sarà al Maradona contro il Frosinone, domenica 11 ottobre. Il centrocampista però non vuole creare false aspettative e tornerà in campo quando, oltre all’ok dei medici, sentirà di essere in grado di farlo.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini