Dopo la spinta del Pnrr, la continuità degli investimenti nelle infrastrutture dipenderà dalla capacità di mobilitare nuove risorse e di trasformarle in opere. Un progetto deve avere un finanziamento sostenibile, ma servono anche amministrazioni in grado di gestire le gare e imprese capaci di parteciparvi. Per l’Italia, dove una parte rilevante della filiera è fatta di piccole e medie aziende, la revisione delle regole europee può allargare il mercato a cui accedono. La possibilità di cogliere quell’occasione si misura già nella fase di qualificazione, quando si stabilisce quali operatori hanno i requisiti per concorrere.

È il punto su cui ha insistito Tiziana Carpinello, presidente di Bentley SOA, nel confronto sugli appalti all’Urania Policy & Business Forum del 5 novembre, a Villa Wolkonsky, a Roma. La Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sugli appalti pubblici e le concessioni. Per Carpinello, semplificare e digitalizzare le procedure può favorire la concorrenza e rendere più accessibile il mercato europeo, dove molte Pmi italiane potrebbero incontrare difficoltà. Da qui l’attenzione alla prequalificazione delle imprese e alla capacità delle stazioni appaltanti di valutarne i requisiti. Il sistema italiano, osserva, è già vicino all’impostazione delineata a Bruxelles. Se il testo sarà approvato, il passaggio decisivo sarà quello degli atti di attuazione. Per le imprese la differenza è concreta. La possibilità di far valere le proprie qualifiche oltre il mercato nazionale incide sul costo di partecipare alle gare e sulla convenienza a misurarsi con commesse più grandi.

Il caso di Fiumicino mostra come cambia la partita quando il capitale arriva dal privato. Massimiliano Cardullo, Head of Public Affairs & Stakeholder Engagement di Aeroporti di Roma, ha richiamato la necessità di ampliare la capacità del Leonardo da Vinci senza compromettere la qualità del servizio. Lo scalo ha gestito circa 51 milioni di passeggeri nel 2025. Il piano di sviluppo al 2046 prevede circa 9 miliardi di euro di investimenti privati, di cui 5 per nuove opere, tra cui un terminal e una quarta pista. Il progetto è dimensionato su una domanda attesa di circa 100 milioni di passeggeri l’anno al 2046. Per Cardullo, la possibilità di servire più traffico è una condizione per competere con gli altri grandi scali internazionali e intercettare i flussi tra Europa, Africa e Americhe. Il piano è al centro di un dibattito pubblico che riguarda anche l’accessibilità dello scalo e il rapporto con le aree abitate. Le ricadute economiche vanno oltre l’aeroporto. Secondo uno studio della Luiss commissionato da Aeroporti di Roma, l’attuazione del piano complessivo potrebbe generare fino a 70 miliardi di euro di valore aggiunto e circa 300 mila nuove posizioni lavorative in Italia nell’arco del progetto.

L’aumento della capacità pone anche il tema delle condizioni a cui operatori e utenti possono usufruirne. Nell’intervista che ha preceduto il confronto, Nicola Zaccheo, presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, ha ricordato che, anche mentre il settore cambia, il regolatore deve favorire la concorrenza, garantire un accesso equo alle infrastrutture e tutelare i diritti degli utenti. L’evoluzione tecnologica richiede di affiancare competenze tecniche a quelle giuridiche. Il lavoro sulle autostrade e sui porti mostra quanto contino le regole anche dopo l’assegnazione di una concessione. Nei porti, il percorso di riforma legato al Pnrr ha rafforzato il ruolo dell’Autorità nella tutela e nella vigilanza. Nelle autostrade, i sistemi tariffari approvati dall’ART prevedono che siano riconosciuti nei pedaggi gli investimenti effettivamente realizzati. È un esempio concreto di come la regolazione incida sul rapporto tra chi finanzia le opere e chi paga per usarle. La prova del dopo Pnrr sarà dare continuità agli investimenti e tradurli in servizi accessibili, a costi sostenibili per gli utenti.

© Riproduzione riservata

Bianca Spada