Se si osserva l’Italia attraverso la lente delle sue infrastrutture, l’immagine che si ottiene è quella di un Paese affetto da una incurabile paresi burocratica e politica. Da decenni parliamo di nodi ferroviari da sciogliere, di autostrade intasate, di reti idriche che disperdono quasi il 42% del bene più prezioso, che è l’acqua, e di un Mezzogiorno costretto a viaggiare a scartamento ridotto. Ma mentre il mondo corre, noi continuiamo a discutere di come e se posare la prima pietra. Se si analizzano le agende politiche del centrodestra e del centrosinistra, emerge un vuoto concettuale di fondo. Il centrodestra tende a ridurre la complessa questione delle reti nazionali a poche opere “feticcio” da esibire come trofei politici, il “Ponte sullo Stretto” su tutti. Questa narrazione scambia le infrastrutture con il simbolo, trascurando la manutenzione capillare, la rigenerazione delle reti esistenti e la sburocratizzazione ordinaria che servirebbe alle migliaia di piccole e medie imprese italiane. Il centrosinistra, d’altro canto, imbrigliato dal timore di scontentare i comitati locali e le anime più ambientaliste della propria coalizione, scivola spesso in una posizione di scetticismo perenne o di neutralità difensiva, venendo meno al dovere di classe dirigente. Invece di proporre una transizione ecologica fondata sulle infrastrutture — ferrovie, impianti di riciclo, reti idriche moderne, eccetera — finisce per applicare il veto preventivo a ogni opera complessa, lasciando il tema dello sviluppo logistico privo di una voce progressista e industriale.

Non decidere ha un prezzo spaventoso. In economia esiste una costante nota come il costo del “non fare”: l’impatto economico negativo generato dalla mancata realizzazione di un’opera o dal suo ritardo pluridecennale. In Italia questo costo si traduce in una tassa occulta permanente. Primo: la fattura logistica. Il ritardo delle reti ad alta capacità e nella connessione tra porti e ferrovie costa al sistema produttivo italiano tra i 30 e i 40 miliardi di euro all’anno (stima del MIT e del Comitato del Non Fare) rispetto ai concorrenti europei. Spostare una merce in Italia costa di più e richiede più tempo. Secondo: l’inflazione del ritardo. Un’opera pubblica che resta impantanata per 10-15 anni tra iter autorizzativi e contenziosi subisce l’impatto dell’aumento delle materie prime e dell’energia, arrivando a costare al contribuente fino al doppio rispetto al preventivo iniziale. L’Osservatorio dei contratti pubblici e la Banca d’Italia stimano, per le grandi opere oltre i 100 milioni, ritardi fino a 15 anni, di cui oltre la metà per fase pre-cantiere. Terzo: il rischio PNRR. La cronica incapacità di spendere con efficienza nei tempi stabiliti espone l’Italia al rischio concreto di dover restituire o non incassare le tranche di finanziamento europeo e di dover registrare che si è persa una grande occasione.

Al di là dei dibattiti ideologici, esistono emergenze concrete che attendono risposta da anni e che restano imbrigliate tra grovigli burocratici e timori elettorali, si possono fare esempi significativi: le gravi perdite in rete delle infrastrutture idriche con siccità ricorrente nel Centro Sud; la mancata realizzazione della Gronda di Genova e i nodi del Nord-Ovest; l’irrisolta questione dell’alta velocità e dell’alta capacità al Sud con linee ferroviarie lente o a binario unico; il ritardo nella modernizzazione della rete elettrica e degli accumuli e l’incomprensibile resistenza a realizzare la messa in sicurezza della Romea. Serve il coraggio della responsabilità. Da classe dirigente, trattare le infrastrutture come un argomento da campagna elettorale, o non trattarlo affatto, è il vizio che sta condannando il Paese alla stagnazione. Ciò che manca davvero nelle proposte dei partiti non è la lista della spesa, ma la riforma del metodo: una drastica semplificazione dei livelli autorizzativi, il superamento della frammentazione decisionale e una continuità di indirizzo, accompagnata da un grande sforzo progettuale strategico che veda oltre i governi di turno. Il dissesto idrogeologico non è un destino unico e baro: è la diretta conseguenza di decenni del “non fare”, di prevenzione non fatta e di cantieri mai aperti.

Antonio Bargone Nato a Brindisi nel '47. Avvocato. Deputato dal 1987 al 1996 X, XI, XII Legislatura. Sottosegretario di Stato per Il Ministero dei Lavori Pubblici dal 1996 al 2001. Gruppo Parlamentare PCI-PDS-Progressisti. Ha fatto parte delle Commissione parlamentare Giustizia di cui è stato Vicepresidente, Ambiente e Affari Costituzionali. E' stato componente della Commissione Antimafia e della Giunta per le autorizzazioni a procedere per tutta la durata del mandato. E’ stato protagonista della riforma degli appalti e del sistema di qualificazione. Da Aprile 2003 al 9 dicembre 2021 è stato Presidente della SAT – Società Autostrada Tirrenica. E’ autore del Manuale del Diritto dei Lavori Pubblici – Giuffrè Editore 2001.

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