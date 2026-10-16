La Senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Campione, al suo primo mandato a Palazzo Madama, ha deciso di voler lasciare un segno di quelli che definire indelebili risulterebbe persino riduttivo in quest’ultimo miglio della XIX legislatura, e di farlo direttamente sulla Carta Costituzionale, che come è noto è materia più che incandescente, lavica. Lo fa con la proposta di un disegno di legge costituzionale che definisce come parte di “un più ampio processo di riflessione volto alla valorizzazione dei simboli della Repubblica”. Campione lo dice espressamente: “Il mio obiettivo è quello di dare dignità costituzionale all’Inno, ma si tratta anche di una forma di tutela”.

Il dibattito sul “Canto degli Italiani”, l’inno scritto da Goffredo Mameli e messo in musica da Michele Novaro, non è di oggi, ha la sua origine con la nascita della Repubblica. Già all’indomani dell’8 settembre 1943, per infondere coraggio alle truppe, si era optato per un inno provvisorio come “La canzone del Piave” che, con il suo messaggio di vittoria, si sperava potesse rianimare gli animi. Il 12 ottobre 1946, il Ministro della Guerra Cipriano Facchinetti (Partito Repubblicano) comunicò ufficialmente che, per il successivo giuramento delle Forze Armate alla Repubblica, quale inno si sarebbe utilizzato proprio il “Canto degli Italiani”. L’intenzione era quella di prevedere un decreto che lo rendesse inno ufficiale, tentativo che proseguì anche durante la Costituente per far sì che all’Art. 12 si inserisse un secondo comma atto a stabilire e consacrare l’inno di Mameli come inno nazionale. Come sostenne l’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi: “È un inno che, quando lo ascolti sull’attenti, ti fa vibrare dentro […]”.

Non tutti sono d’accordo però a finalizzare questo processo costituzionale come proposto dalla senatrice Campione. “Devo dire che in Commissione si è trovata ampia convergenza, il disegno di legge è stato sottoscritto da Pd, Italia Viva, Azione e Autonomie”. E AVS e Movimento 5 Stelle? “Per ora no, io spero che in aula cambino idea, è un tema in cui non ci dovrebbe essere destra o sinistra”. Campione spera di ritrovare unanimità, e così dovrebbe essere. Ma forse – perché a pensar male si fa peccato, ma… – il problema è nella seconda parte dell’Inno, quella che di solito non si canta e che pochi conoscono, con il verso “I bimbi d’Italia si chiaman Balilla”, che alla sinistra radicale fa drizzare le antenne per una forma di grettezza tendente a ricondurre tutto al fascismo. Mai a chiedersi da dove il fascismo avrà preso quel termine? Dal giovane patriota genovese Giovan Battista Perasso nel 1746.

La Senatrice sorride, ma non conferma la nostra provocazione, ci soggiunge solo “per i cinque stelle non è un priorità”, ma resta il “no” di Avs… “Lo ripeto, spero che nel corso del dibattito parlamentare possano condividerlo perché è un tema che non ha colore politico, l’inno è di tutti gli italiani”. “Tutti pensano che sia già tutelato – sottolinea la senatrice – ma una legge ordinaria non basta, deve stare in Costituzione, deve essere protetto con la procedura aggravata”. Ha ragione, peccato che qualcuno ancora non lo capisca.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

© Riproduzione riservata

Pasquale Ferraro