Un’impresa che porta l’intelligenza artificiale nei propri processi affida a un sistema una parte del patrimonio su cui ha costruito il suo vantaggio competitivo. Se quel sistema elabora dati di produzione o documenti interni, l’azienda deve sapere chi può accedervi, come vengono utilizzati e quanto le costerebbe cambiare fornitore. Deve anche poter continuare a lavorare quando un attacco interrompe l’accesso a dati e applicazioni.

È su questo fronte che Alessandro Morelli, sottosegretario alla programmazione e al coordinamento della politica economica, ha posto il tema della sicurezza all’Urania Policy & Business Forum del 5 novembre, a Villa Wolkonsky, a Roma. Le minacce informatiche, che Morelli inquadra anche nel contesto della guerra ibrida, espongono imprese e amministrazioni al furto di informazioni, al ricatto e al fermo delle attività. Da qui il richiamo al cloud nazionale, che nella sua lettura può contribuire a rafforzare la sicurezza anche del settore privato.

La protezione delle infrastrutture passa anche dal luogo in cui sono custoditi i dati. Quando l’IA entra nei processi produttivi, il controllo va esteso al modo in cui funzionano i modelli. Per Aldo Bisio, CEO di Engineering Group, questo significa sapere con quali dati sono stati addestrati e poter scegliere la soluzione in base al compito da svolgere. In alcuni casi, un modello specializzato può offrire risultati comparabili a quelli di uno più grande, con un impiego minore di risorse. Per un’azienda che usa il sistema ogni giorno, la differenza si riflette nella capacità di calcolo da acquistare e nei costi di esercizio. È la logica dell’architettura IS-IA sviluppata da Engineering. Per Bisio servono anche competenze per valutare e integrare i sistemi. Il CEO ha richiamato inoltre la necessità di ricorrere all’IA per difendersi dagli attacchi informatici che già la sfruttano.

Se i modelli possono essere dimensionati sulle esigenze di chi li usa, si apre uno spazio anche per il sistema produttivo italiano. Per Giulia Pastorella, capogruppo Azione nella Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, il controllo dei dati consente all’Italia di sviluppare applicazioni per le proprie filiere, adatte a processi produttivi diversi. Per passare dalla sperimentazione all’uso industriale occorrono però infrastrutture su cui farle funzionare. Le obiezioni delle comunità chiamate a ospitarle entrano nelle decisioni su dove e come realizzarle. Il radicamento di questi investimenti nei territori diventa così parte della politica industriale.

Il controllo sull’uso dei dati riguarda anche le persone. La proposta sull’«alias digitale» di Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, punta a tutelare immagine e voce, con misure specifiche per artisti interpreti ed esecutori. Massimiliano Capitanio, commissario AGCOM, ha richiamato il patentino digitale nelle scuole e i rischi dei chatbot per i minori. Per Ettore Licheri, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, l’uso ormai quotidiano dell’IA rende urgente chiarire a quali fini possa essere impiegata. Da qui la proposta di un «costituzionalismo digitale» su cui fondare l’intervento legislativo.

Le regole assumono una dimensione internazionale quando i servizi attraversano i confini. Deborah Bergamini, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e vicesegretaria nazionale del partito, ha proposto un organismo per l’IA sul modello dell’Organizzazione mondiale del commercio. La proposta nasce dalla difficoltà, per l’Europa, di fissare da sola condizioni comuni in un settore in cui finora è stato soprattutto il mercato a dettare il passo. L’idea è discutere condizioni d’uso comuni tra i Paesi in cui operano le stesse piattaforme, riducendo il peso della frammentazione normativa. Per le imprese, la sovranità digitale si misura nella possibilità di cambiare modello o fornitore mantenendo l’accesso ai propri dati e il valore degli investimenti già fatti.

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Beatrice Telesio Di Toritto