La guerra non si combatte più soltanto sui confini e con le armi. Può entrare negli ospedali, spegnere la rete elettrica, bloccare i servizi essenziali e arrivare persino a condizionare il voto dei cittadini. È la minaccia della guerra ibrida, una sfida che impone all’Italia di ripensare il concetto stesso di Difesa. Ma come convincere gli italiani che investire nella sicurezza non significa sottrarre risorse alla sanità e alla scuola, bensì proteggerle? E come costruire uno scudo democratico contro le ingerenze straniere? Ne parliamo con Isabella Rauti, sottosegretario alla Difesa.

Gli italiani non simpatizzano per le spese per la Difesa. Eppure, senza infrastrutture all’avanguardia, gli hacker possono bloccare frigoriferi che conservano il sangue o far saltare il sistema elettrico di un ospedale. Come si possono convincere gli elettori?

«Agli italiani si deve spiegare con chiarezza, senza allarmismi e senza ipocrisie dettate dal termometro elettorale, che la Difesa moderna coincide con la tutela dei servizi essenziali e che la Difesa è un pilastro – se non il primo presupposto – per garantire la sicurezza, la libertà, e la tenuta del nostro welfare. In una fase di instabilità pervasiva globale, sono evidenti i segni della guerra ibrida, con minacce sotto soglia rispetto al conflitto convenzionale ma con ricadute immediate sulla vita quotidiana: dal frigo del supermercato fino alla funzionalità dei voli. E le ricadute interessano tutti perché riguardano tutti».

La guerra ibrida è una sfida epocale. Crosetto invita all’unità dello Stato per «decidere insieme una strategia per sopravvivere». Quanto è fattibile?

«L’appello del ministro Crosetto non è di oggi e non è un esercizio retorico, ma un richiamo responsabile al senso dello Stato. La guerra ibrida non fa distinzioni di casacca o di governo, di maggioranza o opposizione, ma mira a generare il caos, a disgregare l’architettura sociale e istituzionale attraverso attacchi cyber, violazioni dello spazio aereo, disinformazione, manipolazione e guerra cognitiva. Sono pressioni continue, visibili e invisibili, che dobbiamo fronteggiare. Di fronte a questo scenario, bisogna fare sistema anche con la società civile, e l’unità dello Stato non solo è fattibile ma rappresenta un dovere e una necessità. Le divisioni di parte non devono minare questa unità, perché Difesa e sicurezza riguardano tutti e non si tratta più esclusivamente dello strumento militare tradizionalmente inteso ma di un approccio strategico di Sistema Paese, con la sinergia tra Forze Armate, industria di settore, università, enti di ricerca e mondo dell’innovazione tecnologica, nell’ottica di un’integrazione civile-militare e dual use».

Di fronte al moltiplicarsi degli attacchi cyber, il governo valuta di annettere alle Forze armate maggiori capacità cyber. Può funzionare? E pensare che il campo largo ha la ricetta già pronta: più soldi a scuola e sanità tagliando le spese militari, come se si potesse dirottare i fondi a proprio piacimento…

«Il governo non sta valutando ma sta agendo; un esempio è l’articolo 7 del ddl 2028 – attualmente all’esame del Parlamento – che definisce lo «spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato»; attribuisce al Capo di Stato Maggiore della Difesa la posizione di vertice in materia di difesa cyber e istituisce la figura del “personale militare specialista cyber”. A regime si prevedono circa 1.200 specialisti dotati di “brevetto cyber militare”; si prevede inoltre l’istituzione di un “Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida”, alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa. Come noto, le spese per la Difesa non incidono sui capitoli di spesa sociale; e i fondi europei del programma SAFE sono destinati esclusivamente al settore della Difesa. E la Clausola nazionale di salvaguardia – per Difesa ed energia – consente infatti di escludere dal computo del deficit, ai fini della procedura per disavanzo eccessivo, soltanto le maggiori spese sostenute in questi due ambiti. E ribadisco, investire nella Difesa non significa sottrarre risorse al welfare, bensì creare le condizioni indispensabili per proteggerlo e per garantire i servizi ai cittadini, dalla sanità alla scuola».

Nei prossimi mesi, i più importanti Paesi europei saranno chiamati al voto. L’Italia riuscirà a dotarsi di uno scudo democratico per proteggere le elezioni da ingerenze straniere?

«Come più volte ha ricordato – e non in questi giorni ma in questi anni – il ministro Crosetto, bisogna smettere di “rincorrere le minacce e cominciare ad anticiparle”, e su queste linee stiamo lavorando. Dotarsi di uno “scudo democratico” è una priorità assoluta per preservare la sovranità popolare e l’integrità delle nostre istituzioni. La questione ha un nome preciso ed è difendersi dal “cognitive warfare”, architettato e perpetrato da attori malevoli e ostili che hanno lo scopo di manipolare le opinioni, condizionare il consenso e persino gli esiti elettorali».

Il tema delle minacce cyber può arrivare sul tavolo del G7 dei ministri degli Esteri. Almeno di fronte a questa emergenza, possiamo aspettarci una risposta coordinata tra le democrazie?

«Di fronte a questa emergenza diffusa, servono una risposta coordinata e una consapevolezza condivisa: nessuno si salva da solo. La questione, come noto, è stata portata dal governo italiano direttamente sul tavolo del G7 dei ministri degli Esteri. Le minacce ibride esistono in molteplici forme ma da tempo le monitoriamo con tutti gli strumenti a disposizione; con analisi predittive e predisponendo risposte adeguate per difendere i cittadini e garantire sicurezza e libertà. Riteniamo, tuttavia, che gli attacchi informatici non possano più essere trattati come singoli episodi isolati, ma come una strategia ostile coordinata. La tempestività della risposta nel dominio cibernetico è vitale: occorrono standard comuni tra i Paesi alleati per garantire lo scambio in tempo reale di informazioni su malware e vulnerabilità critiche».

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Luca Sablone