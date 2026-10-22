La strategia di Teheran della guerra permanente a Israele e agli Usa ha impoverito il popolo palestinese che il regime sosteneva di difendere, massacrato la giovane generazione di iraniani e rafforzato la destra israeliana. Dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, l’allora Guida suprema iraniana Ali Khamenei celebrò l’operazione e auspicò lo sradicamento di Israele. Tre anni dopo, il bilancio della «resistenza» è devastante: Gaza è in rovina, i vertici di Hamas sono stati uccisi, Hezbollah è stato decapitato, Bashar al-Assad è fuggito a Mosca e l’Iran ha affrontato due guerre contro Israele e gli Stati Uniti. I conflitti hanno distrutto gran parte delle capacità militari iraniane, aggravato la crisi economica e ucciso Khamenei. Benjamin Netanyahu, invece, è ancora al governo. Il costo più alto è ricaduto sui palestinesi che Teheran diceva di voler aiutare: circa 74mila sarebbero stati uccisi.

Quasi cinquant’anni di campagna contro Israele hanno prodotto sofferenze più gravi per palestinesi, arabi e iraniani che per gli israeliani. Essere anti-israeliani non significa essere a favore dei palestinesi. Dittatori e movimenti regionali hanno invocato la causa palestinese mentre la danneggiavano: Saddam Hussein finanziava le famiglie degli attentatori suicidi; Gheddafi espulse lavoratori palestinesi dalla Libia per protestare contro Oslo; Bashar al-Assad lasciò morire di fame i palestinesi a Yarmouk, prima della rivoluzione del 2011 in Siria era considerata la capitale della diaspora palestinese. Era un posto pieno di vita e di traffici con una popolazione di 160mila abitanti. Per la maggior parte erano palestinesi cacciati dai territori che erano diventati lo stato di Israele nel 1948, e c’erano anche siriani. Prima del regime degli Assad i palestinesi in Siria avevano gli stessi diritti e la stessa libertà di movimento dei cittadini siriani. Dai monti e dalle basi militari attorno ai cittadini partivano i colpi d’artiglieria delle forze di sicurezza di Assad che ogni giorno colpivano il quartiere palestinese. E poi c’erano anche i bombardamenti aerei, cominciati il 16 dicembre 2012 con un attacco che colpì una moschea usata come rifugio per sfollati e uccise decine di civili. I palestinesi furono sterminati nell’indifferenza della comunità internazionale.

Lo slogan iraniano è stato sempre quello, l’unico eloquente: «Morte a Israele» e mai «Viva la Palestina». Teheran preferiva finanziare milizie anziché formare professionisti palestinesi e libanesi, perché istruzione e opportunità li avrebbero allontanati dalla lotta armata. La strategia puntava a perpetuare il conflitto, non a costruire una società prospera. L’ostilità tra Iran e Israele non è inevitabile né nasce da dispute territoriali. Prima della rivoluzione iraniana del 1979, i due Paesi erano partner. La svolta arrivò con la Repubblica islamica di Ruhollah Khomeini, il cui pensiero era segnato da antisemitismo e invettive contro gli ebrei. Khamenei proseguì questa linea, sostenendo milizie regionali in nome della liberazione palestinese. Molti palestinesi hanno contestato questa pretesa. Anche l’Autorità nazionale palestinese ha accusato Teheran di voler sacrificare vite palestinesi ai propri obiettivi. Secondo un sondaggio, condotto nel 2025 dal Palestinian Center for Policy and Survey Research, una maggioranza degli intervistati giudicava dannoso il ruolo iraniano per la causa palestinese; solo una minoranza lo riteneva benefico. La strategia iraniana ha avuto un beneficiario politico in Israele: Benjamin Netanyahu. Le minacce di Teheran hanno rafforzato la destra e spostato il dibattito dalla questione palestinese alla sicurezza. Nel 1996, gli attentati suicidi di Hamas e della Jihad islamica, sostenuti dall’Iran, contribuirono alla vittoria di Netanyahu contro Shimon Peres, impegnato nel processo di pace di Oslo.

Teheran e Netanyahu hanno obiettivi diversi, ma la politica iraniana ha contribuito a fare di Netanyahu il primo ministro più longevo della storia israeliana, indebolendo l’indipendenza palestinese che dichiarava di difendere. Le politiche vanno giudicate dai risultati, non dagli slogan: dopo decenni di «Morte a Israele», i palestinesi hanno subito perdite immense e l’Iran, ricco di risorse e capitale umano, è sprofondato nel conflitto, nell’isolamento, nel terrorizzare il proprio popolo e nella fuga di cervelli. Un governo razionale ne trarrebbe le conseguenze. La dittatura rivoluzionaria, invece, sembra pronta a intensificare la stessa strategia. L’ostilità verso l’America non è una merce di scambio; è il fondamento dell’identità del regime e del suo senso di legittimità. Qualsiasi accordo che imponga di abbandonarla rappresenta una minaccia esistenziale maggiore della guerra. È questo che fa dire a Teheran che sta vincendo la guerra. In Occidente sembra diffondersi tale propaganda del regime perché nessuno ha simpatia per Trump, ma in verità per il regime iraniano vincere vuol dire continuare ad esistere, a restare al timone. Vincere per gli ayatollah e i pasdaran significa non essere crollati, resistere. Nella dottrina strategica fondante della Repubblica islamica la pace con Washington, Israele e l’Occidente non è prevista. La politica estera iraniana ha due pilastri fondamentali a cui non può rinunciare: nucleare e guerra all’occidente. La sua è una necessità di sicurezza ontologica.

© Riproduzione riservata

Mariano Giustino