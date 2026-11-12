Gli sforzi di mediazione del Qatar e di altri paesi arabi potrebbero ritardare un attacco militare statunitense di alcune settimane o mesi, ma da soli non possono impedire il conflitto. Mentre Donald Trump sta cercando il modo meno costoso per affrontare la Repubblica islamica iraniana, mantenendo aperta la via diplomatica e intatta l’opzione militare, Washington apre un nuovo fronte contro Teheran. Si chiama Task Force Iron Gate ed è stata istituita dal Comando Centrale americano (CENTCOM) per intercettare le reti di approvvigionamento iraniane attraverso i confini terrestri e il Mar Caspio, estendendo di fatto il blocco navale già imposto ai porti della Repubblica islamica.

L’obiettivo è impedire all’Iran di importare armi, tecnologie a duplice uso e materiali strategici, soffocando le risorse necessarie a sostenere il proprio apparato militare. Una strategia che assume particolare rilevanza dopo le rivelazioni di Reuters secondo cui, dal gennaio 2025, Teheran avrebbe importato almeno due miliardi di dollari in attrezzature, esplosivi e autocarri pesanti attraverso una rete di agenzie militari, aggirando sanzioni e restrizioni occidentali. L’annuncio americano è arrivato mentre i Guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) illustravano piani per realizzare complessi sotterranei destinati alla produzione di missili e droni, progettati per resistere anche ai bombardamenti. Un segnale della volontà iraniana di preservare la propria capacità bellica nonostante gli attacchi. Con sede a Tampa, in Florida, Iron Gate sarà composta da circa venti militari e civili e opererà in coordinamento con diverse agenzie governative. Secondo Michael Mulroy, ex viceassistente del segretario alla Difesa americano per il Medio Oriente, dovrà individuare la provenienza dei sistemi d’arma iraniani, le possibilità di intercettarli e i canali attraverso cui Teheran movimenta risorse ed energia. Il comandante del CENTCOM, l’ammiraglio Brad Cooper, ha definito l’iniziativa un rafforzamento del blocco navale americano. Ma la portata dell’operazione potrebbe andare oltre il controllo dei rifornimenti. Secondo Mulroy, in caso di nuova escalation, Washington potrebbe colpire infrastrutture economiche e logistiche, nell’ambito di una strategia volta a isolare il regime e privarlo delle risorse necessarie a combattere e finanziarsi.

Teheran ha liquidato l’iniziativa come «un gioco di parole». Il portavoce dei pasdaran, Sardar Mohebi, ha sostenuto che Washington non riuscirà a provocare il collasso dell’economia iraniana, ricordando che precedenti previsioni americane sul suo imminente cedimento si sono rivelate infondate. Un capitolo particolarmente delicato riguarda i rapporti con Mosca. Sebbene il CENTCOM non abbia indicato esplicitamente la Russia, la nuova task force potrebbe puntare anche a interrompere le reti di approvvigionamento che collegano i due Paesi. Secondo indiscrezioni dei media americani, Mosca avrebbe trasferito a Teheran componenti per droni ed esplosivi attraverso il Caspio, oltre a fornire tecnologie potenzialmente utili allo sviluppo di missili da crociera supersonici. Un’operazione di questo tipo rischierebbe dunque di aprire un ulteriore fronte di tensione con il Cremlino.

Resta tuttavia da capire quanto Iron Gate possa essere realmente efficace. L’Iran dispone di reti commerciali consolidate in Medio Oriente, Asia centrale e Asia, costruite attraverso decenni di relazioni e intermediari. Molti componenti militari vengono acquistati da Paesi terzi e transitano attraverso società di copertura e circuiti commerciali difficili da ricostruire. Washington può imporre sanzioni e pressioni diplomatiche, ma non controllare le scelte di Russia, Cina e degli altri attori regionali. Anche il fronte caspico presenta ostacoli considerevoli. Gli Stati Uniti non hanno accesso diretto al mare e avrebbero bisogno della collaborazione dei Paesi rivieraschi, poco inclini a compromettere i rapporti con Mosca. Senza una presenza militare sul terreno, il controllo delle rotte appare limitato. Inoltre, il Caspio rappresenta soltanto una quota minoritaria dell’economia e dei traffici marittimi iraniani. La vera incognita, dunque, è se Iron Gate riuscirà a indebolire concretamente la macchina militare iraniana o finirà per trasformarsi nell’ennesimo elemento di escalation. Per Washington, il rischio è che il tentativo di strangolare le reti di Teheran finisca per allargare il conflitto anziché contenerlo.

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Mariano Giustino