Da diversi anni, insieme a pochi colleghi, e a un piccolo numero di giornalisti, non ci stanchiamo di avvertire le istituzioni del rischio di una convergenza prima ideologica e poi operativa tra le ali estreme dei movimenti radicali della sinistra italiana ed internazionale con elementi del terrorismo islamista di matrice Qaedista ma non solo. Finora costretti alla clandestinità più dura, e ad una inoperosità a loro proprio non congeniale. Non sapevamo dire, però, che cosa avrebbe potuto dare vita a questa unione, dalle devastanti prospettive. Ebbene questa unione sembra essersi realizzata in questi giorni, in seguito ai massacri compiuti a Gaza negli ultimi tre anni dall’esercito israeliano, con il pieno sostegno Americano.

Questi eventi hanno infatti prodotto una intera classe di vittime palestinesi piene di rabbia e al colmo della disperazione e pronte a tutto pur di avere la Giustizia (o meglio, la Vendetta) che l’Islam promette ai suoi martiri. In tutto il Medio Oriente ma soprattutto nell’Africa Settentrionale sono echeggiate prediche da parte di vari imam che incitano apertamente al martirio, pur di colpire il nemico in qualunque modo e maniera. Avevamo già denunciato che alcuni di questi imam si erano avventurati tra gli scogli ideologici dell’Islam più radicale; aprendo, o tentando di aprire, un dialogo (tra estremisti) che tendesse a superare le barriere tra Islam Sunnita ed Islam Sciita. E avevamo posto l’accento proprio su questa pericolosa innovazione teorica. Mentre questa seconda opzione sembra molto al di là dal realizzarsi, la prima ha dato segni di effettiva realizzazione in questi giorni e presumibilmente evidenziata dall’arresto del cittadino italiano di origini marocchine e studioso (o buon conoscitore almeno) dell’Islam politico.

Per ora, si hanno poche vere informazioni e poche notizie provenienti perlopiù’ da ambienti della Questura e dal mondo dei social media. Queste portano ad una sola conclusione e cioè che i moderni seguaci del teorico dell’islamismo politico radicale, l’Egiziano Sayyed Qutb, sono più vivi che mai ed anzi, giudicando almeno dal numero dei simpatizzanti in ampia crescita, soprattutto sui social media. Il trentenne di origini marocchine ma cittadino italiano Yussef Siher è per ora l’unico esempio di questa strategia di avvicinamento tra estremisti islamisti e radicali di sinistra. A prima vista questo è un avvicinamento ideologicamente quasi contro natura; infatti, Siher era stato allontanato in origine dai militanti di sinistra per le sue posizioni profondamente anti comuniste ma soprattutto per quelle anti-femministe. La domanda principale al momento è però inevasa; ed è se Siher abbia fatto tutto da solo, e quindi si tratti di un caso isolato; o se invece dietro vi sia un gruppo, una Tali’a o Avanguardia islamista, con elementi della sinistra più radicale che anticipano l’azione rivoluzionaria al pensiero radicale. Si vedrà’.

L’azione degli uomini e delle donne agli ordini dell’ottimo Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che a queste problematiche Islamisti-estremisti di sinistra ha, con grande lungimiranza, dedicato tempo e forze operative, è stata sufficiente a scovare e colpire le prime cellule. Bisogna vedere come la situazione evolverà sul terreno e nelle retrovie dei radicali. Una cosa bisogna però tenere bene in mente ed è che, i radicali sia islamisti che di estrema sinistra, avranno vinto la loro battaglia solo se la opinione pubblica verrà spinta ad accettare la formula Islam uguale terrorismo e addirittura delegittimare quella parte onesta e sincera dei militanti pro-Pal che chiedono solo giustizia e riconoscimento dei loro diritti. Se alle migliaia di vittime palestinesi e Libanesi si applicasse la formula su menzionata, e quindi, li si isolasse politicamente e socialmente, allora temo che il nostro paese possa venire a trovarsi in qualcosa di simile ad una guerra civile che abbiamo tutti il dovere di evitare.

Karim Mezran* *Direttore del programma sul Nord Africa dell’Atlantic Council di Washington DC

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