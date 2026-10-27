Insomma, ci siamo. In questo momento, 7,3 milioni di cittadini israeliani stanno votando tra i 38 partiti che si trovano sulla scheda elettorale, per eleggere una nuova Knesset. Urne aperte fino alle 22 ora locale, le nostre 21, per questo voto mai così partecipato nella storia dello Stato ebraico. Si calcola che sono 70mila i residenti all’estero rientrati in Israele per contribuire a un appuntamento politico seguito da tutto il mondo.

Due le certezze: salvo coup de théâtre, è difficile che domani mattina ci sveglieremo con un risultato chiaro. Quei 61 seggi necessari per avere la maggioranza assoluta al Parlamento di Gerusalemme non sono mai stati conquistati da un singolo partito. Anche questa volta, sarà necessario costruire coalizioni post-voto, a suon di do ut des. O magari creando una Grosse Koalition, in cui gli sfidanti della campagna elettorale sono costretti a coabitare. Per tutti e quattro gli anni della legislatura? Non è detto. Il banco può saltare anche prima. Già successo. Altra opzione ancora, un governo di minoranza, con l’appoggio esterno di forze sufficientemente influenti da condizionarlo a ogni mossa. È il caso dei partiti arabi. E di quelli religiosi. Entrambi visti come il fumo negli occhi, sia dal premier uscente, Benjamin Netanyahu, sia dal suo competitor diretto, Gadi Eisenkot, in quanto condizionerebbero le politiche di sicurezza e gli affari esteri al punto da snaturarne gli obiettivi.

La seconda certezza è che siamo lontanissimi dal rispetto delle buone maniere e soprattutto del silenzio elettorale. Ieri Itamar Ben-Gvir, leader dell’ultradestra nazionalista e ministro della Sicurezza, si è recato a pregare al Muro del Pianto «per il successo della giustizia e del popolo di Israele». Il gesto avrebbe provocato non poche polemiche in passato, se non fosse stato superato a destra dagli strali di guerra del premier in persona. In questo caso si entra nella leggenda, però. Pare infatti che Netanyahu sia stato fermato all’ultimo secondo dall’ordinare un attacco all’Iran proprio mentre stavano per aprirsi i seggi. Sembra che sia dovuto intervenire lo stesso Trump. Notizia non confermata. Vero è il secondo endorsement offerto dal presidente Usa al leader del Likud. «Interferenze sulla mia discrezionalità», le ha definite il Presidente israeliano, Isaac Herzog. Voci di corridoio dicono perfino di uno scontro a male parole tra il premier e il Capo di Stato Maggiore delle Idf, Eyal Zamir, proprio perché il secondo si sarebbe opposto in tutti i modi alla volontà del primo di un nuovo raid su Teheran.

«Falsità!», ha detto il ministro della Difesa, Israel Katz, spiegando che in questo momento non c’è alcun piano di attacco all’Iran. Questo è vero solo in parte. Netanyahu e Trump quel «lavoro da finire insieme», come si sono detti al telefono la settimana scorsa, vogliono concluderlo davvero. Del resto, se è plausibile che il premier israeliano non abbia dato il suo “aprite il fuoco!” a un giorno dal voto, è comunque certo che su quel fuoco ha buttato la sua benzina di propaganda. L’immagine di Tel Aviv devastata da un fungo atomico è la sua ultima provocazione. Gli ha fatto seguito il leader del partito Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, ex alleato primario di Bibi e con cui ora non si può vedere. Il rappresentante della comunità russofona ha chiesto al procuratore generale, Gali Baharav-Miara, di aprire un’indagine contro Bibi per «alto tradimento».

Ma l’assenza di fair play non scalfisce la democrazia israeliana. Va detto. Ebrei, arabi, quindi cristiani e musulmani, drusi. Sta a loro scegliere chi garantirà sicurezza e magari pace al Paese.

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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