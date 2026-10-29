L’esito delle urne in Israele ha prodotto quello che era ampiamente previsto: una situazione di stallo perché nessuna dei due grandi blocchi ha ottenuto la maggioranza di 61 seggi per formare un nuovo governo. Netanyahu ha ordinato campagne di bombardamento contro l’Iran sia l’anno scorso che all’inizio di quest’anno, interrompendole a malincuore solo dopo che il presidente Donald Trump ha raggiunto un cessate il fuoco ora morente.

Nei giorni precedenti le elezioni, Netanyahu ha ripetutamente invocato il rovesciamento del regime iraniano. Alcune notizie, smentite da Netanyahu, riportavano che i vertici militari si erano opposti ai suoi piani di azione pre-elettorale. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno interrotto i negoziati con l’Iran, ma non attaccheranno fino a dopo le elezioni di metà mandato statunitensi di martedì prossimo, in cui si prevede che il suo Partito repubblicano perderà terreno. Nel suo intervento post-elettorale, Eisenkot ha avvertito i vertici della sicurezza israeliana che devono servire gli interessi nazionali e non le esigenze politiche di Netanyahu, che è un primo ministro ad interim “senza mandato”. Tutti gli occhi saranno puntati sul presidente Isaac Herzog, che di solito mantiene un ruolo cerimoniale e discreto, ma che dovrà decidere a chi affidare il primo incarico di formare un governo.

L’incertezza politica uscita dalle urne israeliane non offre ai palestinesi prospettive immediate di sollievo. La mancata sconfitta di Benjamin Netanyahu lascia aperta la possibilità di una continuità di governo, mentre un’eventuale alternativa potrebbe attenuare alcune delle politiche più dure senza imprimere una svolta sulla nascita di uno Stato palestinese. Sullo sfondo resta la rivalità con la Turchia, alimentata dalla guerra a Gaza e, soprattutto, dai contrapposti interessi in Siria.

Il fronte di opposizione riunisce Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Yair Lapid, Avigdor Lieberman e Yair Golan. Le loro posizioni divergono su insediamenti, Autorità nazionale palestinese e futuro di Gaza. Eisenkot, indicato come possibile guida di una coalizione alternativa, sostiene gli insediamenti che considera legali, ma rifiuta l’annessione dell’intera Cisgiordania e lo smantellamento dell’Anp Bennett appoggia invece l’annessione dell’Area C, circa il 60% del territorio, mentre Lieberman propone una linea ancora più rigida verso l’Autorità palestinese. Un cambiamento potrebbe riguardare il contrasto alla violenza dei coloni. Eisenkot chiede maggiore fermezza e Golan vuole interrompere i finanziamenti agli avamposti illegali. Una diversa maggioranza potrebbe rallentare il peggioramento delle condizioni sul terreno e mostrarsi più sensibile alle pressioni internazionali. Tra i dossier decisivi figura il progetto E1, a est di Gerusalemme, che minaccia la continuità territoriale di un futuro Stato palestinese.

Resta lontana la soluzione dei due Stati, respinta o accantonata da gran parte dei leader dell’opposizione. Golan costituisce un’eccezione, con il sostegno a uno Stato palestinese smilitarizzato. Secondo quanto sottolinea Khaled Elgindy, la priorità immediata è ormai preservare la possibilità dei palestinesi di vivere sulla propria terra. Sul fronte turco, un governo diverso potrebbe ridurre l’asprezza dello scontro personale tra Netanyahu e Recep Tayyip Erdogan. Difficilmente, però, eliminerebbe le cause della rivalità. La Siria è il punto più delicato: Ankara sostiene un potere centrale forte nel nuovo assetto successivo alla caduta di Assad, mentre Israele teme che la presenza turca consolidi una minaccia lungo i suoi confini. Attacchi e movimenti militari alimentano il rischio di un incidente capace di trascinare i due Paesi in uno scontro diretto.

La competizione si estende al Mediterraneo orientale, al Mar Rosso e al Corno d’Africa, attraverso alleanze e interessi militari ed economici. Stati Uniti e Azerbaigian cercano di favorire meccanismi di de-escalation, ma le divergenze sulla presenza israeliana in Siria ostacolano un’intesa stabile. Restano tuttavia legami commerciali ed energetici e un comune interesse a evitare la guerra. Il petrolio azero continua a raggiungere Israele passando dalla Turchia: un legame di interessi che può favorire il pragmatismo oltre la retorica dei leader. Una nuova «pace fredda» appare possibile: il voto può modificarne i toni e i tempi, senza sciogliere i nodi che legano sicurezza regionale e questione palestinese.

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Mariano Giustino