Sono state primarie a misura di Bibi, quelle celebrate dal Likud tra lunedì e martedì notte. Una corsa elettorale interna che ha confermato, al voto del 27 ottobre prossimo, le personalità più vicine al premier, lasciando così fuori dai giochi i ministri meno organici alla campagna elettorale per il prossimo mandato.

Da qui la soddisfazione di Netanyahu. Per quanto restino alcune criticità. L’affluenza per prima cosa. Il 53,5-54% registrato in queste votazioni appare di cinque punti inferiori rispetto all’appuntamento del 2022. Questo vuol dire che, anche nel partito di governo, ci sia voglia di cambiamento? O comunque di riposizionamento? Plausibile. Una recente indagine Reuters dice che il 54,9% degli elettori Likud preferirebbe un governo più centrista. Mentre circa due terzi degli iscritti al partito preferiscono la prosecuzione dell’attuale coalizione di destra. «I sondaggi sono quello che sono», commenta Sharon Nizza, analista politica e giornalista di base a Tel Aviv.

Il secondo punto debole è la scarsità di figure femminili apicali tra i prescelti. Miri Regev è la donna meglio piazzata. La ministra uscente dei Trasporti si è posizionata al quarto posto. Solo dodicesima invece la pasionaria Tally Gotliv, quindi fuori dalla top 10 dei candidati, a disposizione nelle prime due decine della lista elettorale dopo che a Netanyahu ne erano stati garantiti altrettanti per sue nomine personali. «L’opposizione ha sottolineato subito questo deficit di rappresentanza femminile – aggiunge Nizza – per cui Netanyahu dovrà trovare in fretta una soluzione, magari assegnando a una candidata uno dei cinque posti ancora a sua disposizione». Vittoria cristallina poi per Eli Cohen, oggi ministro dell’Energia e fondamentale alleato interno del premier. È andata bene anche agli altri fedelissimi di Netanyahu, Amir Ohana, Miri Regev e Yariv Levin. Quest’ultimo promosso nonostante la sua controversa riforma giudiziaria. Che comunque è ancora al palo. I tre però si sono trovati davanti Gideon Sa’ar e Israel Katz. Non rivali a tutti gli effetti del premier, ma nemmeno a lui sottomessi. Bibi ha voluto proteggerli, mettendoli come candidati bloccati. Forse per dimostrare che non si è trattato di un voto soltanto a sua immagine e somiglianza.

Sorpresa invece per Almog Cohen, ottavo posto, new entry del Likud, dopo che la scorsa settimana aveva abbondonato il partito di Itamar Ben Gvir. Ze’ev Elkin, Gila Gamliel, May Golan, Idit Silman e Avi Dichter sono invece gli sconfitti eccellenti, che, senza neanche dispiacere a Netanyahu, rischiano di restare fuori dalla Knesset. Altro elemento importante è la fuoriuscita dal Likud di figure come Yuli Edelstein, ambasciatore israeliano all’Onu, e Gilad Erdan, a sua volta a lungo presidente della Knesset. Due personalità molto apprezzate dagli elettori del Likud e ora fautori di un progetto politico, HaAchdut (Unità), che non si sa ancora se sarà un competitor o un alleato di Netanyahu.

D’altra parte, sono tutti calcoli che valgono il tempo che trovano. «Stando ai sondaggi – commenta Nizza – anche mettendo insieme tutte le forze che compongono l’attuale governo, la coalizione non arriva ai 61 seggi necessari per avere la maggioranza alla Knesset». Il limbo elettorale torna comodo ai nemici di Israele, che insistono a sovraccaricarlo di tutte le responsabilità di una pace irraggiungibile. La disponibilità espressa da Hamas all’inviato Usa, Jared Kushner, al disarmo e a lasciare Gaza nelle mani di un governo tecnocratico suggerisce come Washington sia facile alla manipolazione, da parte di un gruppo terroristico, al momento travestito da agnello.

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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