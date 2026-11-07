Israele ha una sola certezza. Domani il presidente Herzog affiderà l’incarico di formare un nuovo governo. Dopo è tutto un “hic sunt leones”. Chi sarà il futuro premier? Il nome è custodito in busta chiusa. Visti gli ultimi sviluppi, è abbastanza probabile che si punti su Gadi Eisenkot. L’ex capo di stato maggiore dell’Idf ha raccolto intorno a sé una maggioranza sufficiente per creare un esecutivo che, se tiene, è un esperimento da laboratorio politico. E non solo per il Medio Oriente. Il progetto di Eisenkot va ben oltre l’obiettivo comune di questa coalizione in fieri, ovvero mandare a casa Benjamin Netanyahu. Mettere allo stesso tavolo ebrei e arabi – musulmani e cristiani – moderati e falchi e in più disporre dell’eventuale sostegno esterno degli ultraortodossi richiede una rara dote di scaltrezza politica. Il problema è se il modello tiene. Perché in questo momento, tutti hanno interesse a mettere da parte gli obiettivi-bandiera del proprio partito.

Poi però Eisenkot, per governare, dovrà saper imporre rinunce importanti a ciascuno. Sono i «compromessi dolorosi» di cui parla Avigdor Lieberman, leader del partito Yisrael Beytenu. E implicano la convivenza tra due o forse più visioni di Israele che, sulla carta, sono sempre state incompatibili. La Lista araba congiunta di Youssef Jabareen e Ra’am di Mansour Abbas vogliono far saltare l’etichetta di “Stato ebraico” che Israele da sempre si attribuisce. E che esprime in tutta la sua narrazione e simbologia. Dalla Magen David sulla bandiera al nome della Capitale, Gerusalemme. Quanto dovrà lavorare Eisenkot per convincere i partiti arabi che questa identità ebraica Israele non ha alcuna intenzione di togliersela? Fino a che punto Jabareen e Abbas potranno spingersi per ammettere – nella pratica, non solo a parole – che quello del 7 ottobre è stato un pogrom, che Hamas è un’organizzazione terroristica e che con la Fratellanza musulmana non hanno più niente a che fare?

A sua volta, il nodo della leva obbligatoria per gli Haredi non è stato ancora sciolto. Eppure la sicurezza ha fatto da Leitmotiv della campagna elettorale. Oggi, con gli scontri in corso in Libano, l’instabilità di Giudea e Samaria – come anche di Gaza – infine l’incognita Iran portano a dire che una nuova fiammata del conflitto è quasi inevitabile. Al primo richiamo dei riservisti, Eisenkot dovrà puntare l’indice sui ragazzi ultraortodossi e dire: “I want you!”.

C’è poi l’Iran, appunto. A Washington, dopo la sberla blu presa da Trump e la pugnalata alla schiena di Vance, l’opzione conflitto sta alla pari con le altre due: guerra commerciale oppure accordo con il regime. Entrambe svantaggiose per Gerusalemme. A questo si aggiunge il rischio che gli Usa blocchino davvero i flussi di finanziamenti alla difesa israeliana. Netanyahu ha detto che è un bene per il Paese. Israele ha un’economia stabile. La scelta di Trump permette di passare dagli aiuti a una forma di partnership. Ma questa partnership resta tutta da definire. E il tempo non aiuta. Peraltro la scelta della Casa Bianca lascia in sospeso due questioni.

Cosa succede agli accordi in essere? Come reagirà l’industria bellica Usa alla chiusura di un mercato così dinamico? Boeing, Lockheed Martin e Raytheon, per fare il nome delle major, potrebbero far tornare The Donald sui suoi passi. Non sarebbe una novità. Ieri, nonostante tutto, Yair Golan, il leader dei democratici, si diceva ottimista. In realtà, più che un bravo premier, a Israele serve un mago. Com’è che viene chiamato Bibi dai suoi fan?

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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