TEL AVIV – Lo chiamano “l’ottavo fronte”. È l’opinione pubblica, interna e internazionale, che si è fatta un’idea polarizzata di Benjamin Netanyahu. C’è chi lo difende, perché ha difeso Israele come un leone, e chi vorrebbe vederlo al banco degli imputati di un tribunale internazionale, accusato di crimini di guerra. Bianco o nero. Un contrasto senza sfumature che ricade sull’immagine dell’intero Paese. Una frattura evidente anche nel suo interno. L’ottavo fronte: dopo Cisgiordania, Gaza, Libano, Siria, Iraq, Iran e infine gli Houthi dello Yemen.

A Tel Aviv, siamo lontani dalle zone calde degli scontri. Lungo la Lahat Promenade, il lungomare della città, la gente fa jogging e gioca a pallavolo sotto un sole che è ancora estivo. Al nord invece, al confine con il Libano, gli abitanti hanno paura a tornare nelle case evacuate. Verso Gaza, i kibbutz portano gli sfregi della mattanza del 7 ottobre 2023. La memoria non si cancella. Nel frattempo, la temperatura è tornata a salire in Cisgiordania. Un nuovo attacco a un posto di blocco a Hebron ha provocato cinque feriti tra i soldati israeliani. Abu Ubaida, portavoce militare delle Brigate Izz ad-Din al-Qassam, braccio armato di Hamas, ha benedetto l’attacco e chiamato la popolazione palestinese alla rivolta. Il governo israeliano ha dichiarato la “chiusura totale” dei valichi tra Giudea e Samaria. Prevenzione ai massimi livelli. Le schede elettorali del 27 ottobre non devono essere imbrattate di sangue.

Al netto dei manifesti elettorali di ciascun leader e partito, il Paese è di fronte a un plebiscito pro o contro Bibi. Per gli osservatori non si era mai registrata una mobilitazione così grande di volontari. Tantissime persone si sono offerte a presidiare i seggi e ad aiutare gli anziani e chi ha difficoltà a spostarsi. C’è un’ondata straordinaria di libera iniziativa per assicurarsi che tutti possano partecipare a un appuntamento che, di fatto, è già iniziato. I corpi diplomatici e i militari in servizio hanno votato un paio di settimane fa. La partecipazione, nella sola democrazia del Medio Oriente, funziona ancora. Con il voto e con le emergenze. «Per esempio la guerra ha portato a un fortissimo senso di coesione sociale», spiega Alex Traiman, direttore del Jerusalem News Syndicate (Jns). «Quando i nemici di Israele attaccano, persone con opinioni politiche e sociali diverse non hanno altra scelta che unirsi per combattere. Questo avviene sul campo di battaglia vero e proprio, ma anche sul piano sociale e politico. Gli israeliani stanno cercando di ritrovare un’unità, anche quando questo significa confrontarsi, discutere e persino scontrarsi per individuare una soluzione politica migliore. Per questo mi dico molto ottimista sulla tenuta della società israeliana».

D’altra parte, se così è stato dopo il 7 ottobre, quanto ne è seguito ha provocato divisioni ancora oggi evidenti. La prima generata dal conflitto con l’Iran. Un conto non ancora chiuso. Anzi. «Un terzo round sarebbe ancora meno logico del secondo», osserva Sima Shine, senior researcher dell’Institute for National Security Studies di Tel Aviv ed ex responsabile della ricerca e della valutazione al Mossad. «Tuttavia, Netanyahu si sente investito da Dio nel salvare il suo popolo dal regime. Ed è per questo che ha convinto Washington che solo con lui si potrà compiere questa missione». Il problema è che l’Iran non è stato sconfitto. «Il regime è pronto a rispondere», aggiunge l’analista. «Lo sta già facendo riarmando Hezbollah. Khamenei figlio, anche se nascosto e di cui è ignoto lo stato di salute, è ancora più brutale del padre».

Ma c’è solo questo? Possibile che il voto di martedì prossimo si limiterà a un referendum se mandare a casa o no il premier per come ha gestito la sicurezza del Paese in questi ultimi tre anni? «A furia di insistere sulla guerra, che giustamente ha la priorità, si sono dimenticati dei problemi quotidiani. La criminalità organizzata dilaga nella comunità araba», si lamenta un professore universitario in un bar di Giaffa. «Ben-Gvir si sarebbe dovuto occupare di questi. Invece no. Le sparatorie sono all’ordine del giorno. Droga, prostituzione e affari illeciti sono anch’essi problemi che poi scontiamo noi tutti i giorni». «Non c’è più turismo. Gerusalemme vecchia. Gli stranieri hanno paura a venire qui», gli fa eco un tassista arabo-cristiano che abita proprio tra le antiche mura della Città vecchia. Spaccio e depressione economica. Sembra quasi strano accostare questioni del genere al cuore del Medio Oriente. Sono problemi che riguardano soltanto gli arabi? «Israele è un Paese come un altro», spiega Mimi Daher, giornalista e producer Tv, araba-israeliana. «Il mondo accusa Israele di apartheid. Ma è un termine che descrive un sistema storico ben preciso, e non credo che questo paragone riesca a rappresentare adeguatamente la realtà di questo Paese. Nonostante le difficoltà, continuo a credere che la maggioranza degli arabi israeliani preferisca vivere qui. E che non lascerebbero le proprie terre e le proprie comunità per trasferirsi in Cisgiordania e vivere sotto l’amministrazione dell’Autorità Palestinese. Molti si considerano israeliani e preferiscono continuare a esserlo».

E che dire dell’economia? C’è una crisi energetica in corso. Dovuta al blocco di Hormuz, ma non solo. Sempre ieri, Netanyahu ha visitato il giacimento offshore di gas naturale “Leviathan”. In fatto di energia, Israele è autosufficiente e fornitore di idrocarburi ai suoi vicini. Il Ministero dell’Energia stima complessivamente in circa 850-870 miliardi di metri cubi le riserve recuperabili offshore del Paese. Nel 2024 si è raggiunta una produzione di 27,1 miliardi di metri cubi (Bcm) di gas. Circa metà destinata al mercato interno, l’altro 50% esportato soprattutto verso Egitto e Giordania. «Se parliamo di economia – torna a dire Traiman – credo che il primo ministro faccia molto affidamento su un articolo pubblicato proprio questa settimana dal Financial Times, che mette Israele al primo posto tra i Paesi Ocse per crescita prevista del Pil nel prossimo anno». Una crescita, tuttavia, che va in parallelo con il costo della vita, aumentato in maniera esponenziale negli ultimi anni.

C’è poi la riforma della giustizia, che aveva portato in piazza non pochi oppositori a Netanyahu, prima che il 7 ottobre ne distogliesse l’attenzione. «Ci si aspetterebbe che l’opposizione tornasse su questi temi. Non lo sta facendo», conclude Traiman, confermando che, sì, il voto sarà soltanto su Bibi.

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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