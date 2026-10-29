La soluzione più logica sarebbe un governo di unità nazionale Netanyahu-Eisenkot. Magari con uno scambio al vertice a metà legislatura. Così da accontentare entrambi. Due gli obiettivi a sostegno dello schema: garantire la sicurezza nazionale ed evitare l’ingresso dei partiti arabi nella maggioranza. Ma la logica non sempre è patrimonio della politica. Soprattutto con questi numeri.

Nella sera di ieri, con ancora 400mila schede da scrutinare, più le 600mila di diplomatici, detenuti, soldati e riservisti cui si metterà mano domani, la coalizione di Netanyahu si confermava in testa con 53 seggi. Il Likud è il primo partito su base nazionale. Con 26 seggi. In suo supporto ci sono i 7 seggi di Otzma Yehudit, il partito di Itamar Ben-Gvir, il Partito Sionista Religioso-Zehut di Bezalel Smotrich (6) e le due formazioni ultraortodosse, Shas di Aryeh Deri e Giudaismo Unito della Torah. Entrambe con 7 seggi.

Sul fronte opposto, a Yashar di Eisenkot sono andati 21 seggi, altri 12 a B’Yachad di Naftali Bennett, 8 ai Democratici di Yair Golan, infine, 7 a Yisrael Beytenu di Avigdor Liberman. Il blocco dell’ex Capo di stato maggiore dell’Idf si ferma a 48 scranni alla Knesset. Fuori dalla mischia restano i 19 seggi assegnati ai partiti arabi (Lista unita e Ra’am). È un patrimonio contrattuale di peso. Senza giri di parole, Yousef Jabareen, il presidente della Lista unita, ha avvertito che «chiunque voglia offrire un’alternativa al governo sanguinario di Netanyahu dovrà parlare con noi». La scelta è tra la prosecuzione di una politica di «razzismo, esclusione e supremazia e la costruzione di un’autentica partnership ebraico-araba». Israele non è un Apartheid country, ma proprio gli arabi, che hanno votato, ne alimentano la convinzione. L’eventualità di un governo ebraico-palestinese, con tutto quello che è successo, rientra nei paradossi della politica.

D’altra parte, il piano di lasciar fuori Lista unita è tutt’altro che lineare. Come si fa a costruire una maggioranza (61 seggi) senza dipendere da Ben-Gvir, che Washington non gradisce? Per Netanyahu, il sostegno americano resta essenziale. Soprattutto ora che si parla di un nuovo attacco all’Iran. Altrettanto difficile è lasciare in panchina i partiti religiosi, in modo da sbloccare l’intollerabile esenzione alla leva per gli Haredim. Una possibile combinazione vedrebbe insieme Likud, Yashar, B’Yachad e Yisrael Beytenu. Totale 66 parlamentari. Il problema è che Netanyahu e Liberman non possono sedersi allo stesso tavolo. L’alternativa sarebbe coinvolgere Smotrich. Il che vorrebbe dire riproporre una parte degli equilibri della precedente maggioranza. Anche un’intesa con i Democratici di Yair Golan appare poco conciliabile con le posizioni del premier uscente.

Nello stallo attuale tutti si sentono di rivendicare una vittoria. La linea comune è la muscolarità comunicativa. Il Likud accusa gli arabi di brogli elettorali. Martedì era il contrario. Eisenkot invita i vertici dell’esercito a non obbedire alle direttive del primo ministro, in quanto dovrebbe limitarsi a gestire gli affari correnti. Il ministro della Difesa, Israel Katz, bolla come antidemocratico il comportamento dell’ex generale. La settimana prossima il Presidente Isaac Herzog avvierà le consultazioni. Da quel momento avrà sette giorni per affidare l’incarico di formare il governo. Il premier incaricato disporrà di 28 giorni, prorogabili di altri 14. Se fallisse, Herzog potrebbe convocare un altro parlamentare, concedendogli ulteriori 28 giorni. In caso di ulteriore flop, la Knesset avrebbe 21 giorni per indicare, con almeno 61 firme, un nuovo candidato, al quale spetterebbero altre due settimane. Soltanto dopo si tornerebbe alle urne, entro 90 giorni. Herzog vorrebbe evitarle. Netanyahu, invece, potrebbe essere tentato da un nuovo voto a primavera 2027. Proprio per capitalizzare il successo dell’altra notte.

Nel frattempo, il suo governo entra appunto in esercizio provvisorio. L’interregno è nella natura delle cose quando hai da gestire – esempi a caso – scuole, ospedali ed emergenza caldo. Una guerra è un’altra cosa.

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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