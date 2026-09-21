Riecco Roberto Mancini. Parte oggi la seconda esperienza del nuovo CT sulla panchina della Nazionale Italiana, all’alba di un primo lunghissimo raduno che vedrà gli azzurri impegnati fino al 5 ottobre, per affrontare Belgio, Francia e due volte la Turchia in Nations League.

“Ieri quando sono tornato ero molto felice, abbiamo passato momenti molto belli insieme. Dobbiamo essere veloci nel capire chi può darci una mano”, esordisce l’allenatore nella conferenza stampa di presentazioni. “Nel 2021 avevamo una Nazionale con giocatori piccoli, ora siamo di livello anche dal punto di vista fisico. Vogliamo vedere tutti i giovani senza lasciare nulla al caso, in questo senso Baldini, con l’under 21, ha lasciato un buon terreno alla nostra Nazionale. Vorrei vedere una squadra che domina, i più esperti, devono essere pronti a dare una mano, i giovani devono agire con spensieratezza in modo da far riuscire la giocata in partita e durante gli allenamenti”.

La pressione dei risultati, con gli azzurri non qualificati a tre mondiali consecutivi e ora inseriti in un girone di Nations League tanto impegnativo da far pensare ad una retrocessione nella seconda categoria della competizione, si fa sentire: “Pensiamo in positivo, qualcosa nei prossimi 4 anni porteremo a casa. Di giocatori ne capisco. Il mix funziona, ma voglio conoscere le potenzialità dei nuovi, e voglio vincere nuovamente con la Nazionale”.

Alle 17 gli azzurri scenderanno in campo per il primo allenamento di Mancini, venerdì 25 settembre alle 20:45 ci sarà l’esordio contro il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Matteo Ruggeri (Aston Villa), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).

Redazione

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Luca Frasacco