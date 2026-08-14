Continua il nostro viaggio con il più grande, dettagliato e articolato ritratto degli italiani, realizzato da SWG per Il Riformista. Oggi parliamo di ambiente, immigrazione, sicurezza, giovani, Europa e globalizzazione. In altre parole: di come gli italiani guardano ciò che li circonda e il futuro che li aspetta.

La sensibilità ambientale resta maggioritaria: il 64 per cento ritiene che sviluppo economico e occupazione debbano procedere attraverso la tutela dell’ambiente. Ma il dato è in calo rispetto ai picchi dell’80 per cento toccati tra il 2016 e il 2019. È facile capire perché. Finché la transizione verde è un principio, raccoglie consenso; quando diventa una caldaia da sostituire, un’auto più costosa o una bolletta da pagare, cominciano le resistenze.

Sull’immigrazione il Paese è diviso, ma il baricentro resta critico: il 45 per cento esprime un atteggiamento favorevole, il 55 per cento contrario. Non è un muro compatto. È piuttosto una società oscillante, che può apprezzare il collega straniero o il badante di famiglia e, insieme, temere l’irregolarità, il disordine o la concorrenza sul lavoro.

La sicurezza è uno dei punti più netti. Solo il 33 per cento si sente sicuro rispetto alla microcriminalità nella propria zona; il 67 per cento si sente insicuro. Pensiamo a una stazione la sera, a un autobus affollato, a un quartiere dove i negozi chiudono presto: spesso la percezione conta quasi quanto le statistiche sui reati.

Anche il giudizio sui giovani è severo. Il 39 per cento ha fiducia nelle capacità delle nuove generazioni, mentre il 61 per cento esprime sfiducia. È un dato paradossale: agli under 35 chiediamo di innovare il Paese, ma una larga parte degli adulti dubita che ne abbiano gli strumenti. Forse racconta più l’ansia dei genitori che il valore dei figli.

Il quadro diventa ancora più scuro quando si guarda all’Italia: il 67 per cento pensa che il Paese stia regredendo, contro il 33 che lo vede modernizzarsi. L’Europa, però, non viene respinta. Il 27 per cento vede più benefici che svantaggi dall’Unione, un altro 30 per cento vede un equilibrio tra costi e vantaggi; solo il 27 per cento parla di svantaggi prevalenti.

La globalizzazione convince meno: appena il 42 per cento pensa che porti vantaggi per tutti. Gli italiani, insomma, non chiudono la porta al mondo. Ma chiedono che quel mondo sia meno astratto, più giusto e soprattutto meno minaccioso.

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Eleonora Tiribocchi