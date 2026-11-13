Il fisico longilineo, esile per natura, non aiuta. L’altezza nemmeno. Tornare in forma per un atleta della struttura di Jannik Sinner non è come percorrere una pista blu. Ma lui sa cosa vuol dire lavorare. Da qualche giorno il tennista azzurro ha fatto il punto sul suo stato di salute, parlando in più occasioni del percorso di recupero che sta vivendo tra Montecarlo e Lione, dei controlli approfonditi al ginocchio e dando a tutti una notizia, quella di essere stato operato alle tonsille. “Probabilmente vedrete che ho il volto più asciutto, mi sono operato alle tonsille e ho perso molto peso. Il tennis mi manca, non vedo l’ora di tornare in campo ma non sono ancora pronto per farlo. È una situazione atipica quella che sto vivendo, perché non dipende da me, ma quando sarò in grado di allenarmi per una settimana intera senza avvertire fastidi fisici potrò gradualmente ritrovare tutte le mie sensazioni”.

Sinner, il volto asciutto post operazione e i kg persi: “Sto cercando di ricostruire massa muscolare”

Nelle confessioni del sesto episodio della serie Jannik Sinner Unfiltered, pubblicata sul canale YouTube del tennista, interviene anche Cahill, ormai suo ex coach: “Naturalmente poi devi anche concederti qualche pausa mentale, vivere i 25 anni, uscire fuori e incontrare le persone”. Il focus principale è sul recupero della massa muscolare. Jannik cerca di mangiare di più e di aumentare gradualmente i carichi, che non sono ancora tornati quelli di un tempo. “Tra qualche settimana potrei tornare a caricare completamente il ginocchio e prepararmi adeguatamente per gli Australian Open a gennaio. Finora ho avuto giorni in cui non sentivo assolutamente nulla e potevo giocare senza alcun problema, e altri giorni in cui non riuscivo proprio a muovermi”. Sinner parla anche di mentalità: “Quando le migliori sensazioni fisiche torneranno ritroverò anche la giusta mentalità”. L’altoatesino ricorda anche i giorni in cui “non riusciva nemmeno a muoversi”, ammettendo la frustrazione nel “vedere altri tennisti giocare e vincere”.

Lo stesso percorso, ma con il nuovo coach. Il profilo di Magnus Norman

Parole e indicazioni che si aggiungono a quelle emerse della conferenza stampa di tre giorni fa, organizzata a Milano da Allianz, uno dei suoi sponsor. L’incontro è stato anche l’occasione per parlare di tennis e dell’ingresso nel suo team di Magnus Norman, il coach che sostituirà Cahill. “Il suo ingresso nel mio team non porterà stravolgimenti. Su di lui posso dire che è una persona caratterialmente vicina a Darren”. Ex tennista svedese, ha concluso la sua carriera nel 2004. È stato coach di Robin Söderling ed è poi passato ad allenare Wawrinka, che per lui ha speso fiumi di complimenti: “Vincere tre Slam è stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita e non avrei potuto farlo senza Magnus Norman”. Di lui si dice anche che sia ossessionato dai dettagli. Per ora a Jannik manca ancora la sostanza, sarà un finale di anno faticoso.

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Luca Frasacco