Cosa sta succedendo in Nvidia, l’azienda tecnologica statunitense fondata nel 1993 e famosa a livello globale per la progettazione e la produzione di Unità di Elaborazione Grafica (GPU) e microprocessori avanzati? Nella giornata di ieri, domenica 8 novembre, il consiglio di amministrazione del colosso dei chip ha annunciato l’apertura di un’indagine sull’amministratore delegato e co-fondatore Jensen Huang, 63 anni, dopo l’ammissione da parte di quest’ultimo di una relazione con una donna che, secondo l’intelligence statunitense, lavorava per i ‘colleghi’ 007 cinesi. Va precisato che Nvidia e il suo ceo stanno svolgendo un ruolo apicale nella rivoluzione dell’intelligenza artificiale con Jensen Huang che è anche un fidato consigliere informale del presidente statunitense Donald Trump.

L’inchiesta sulla presunta spia cinese

Tutto nasce da una inchiesta del New York Times che a fine ottobre ha rivelato come Alice Huang – una dirigente cinese legata a Megaspeed, una società (fittizia) di data center con sede a Singapore – avrebbe trasmesso informazioni a Pechino. Una presunta spia insomma. La donna, il cui vero nome è Huang Le e che non ha alcun legame di parentela con il ceo di Nvidia, nato a Taiwan, aveva instaurato con lui un rapporto stretto. Lo stesso Jensen Huang in un messaggio rivolto nelle scorse ore ai dipendenti dell’azienda ha ammesso la relazione, porgendo le proprie scuse alla famiglia e al personale della società: “Sono stato infedele verso mia moglie. Le mie azioni hanno ferito lei e i nostri figli. Non ci sono scuse per ciò che ho fatto. Me ne rammarico profondamente”.

Secondo l’inchiesta del Times, il legame tra Alice Huang e il vertice di Nvidia potrebbe essere servito a trasmettere alla Cina elementi sulle posizioni di Trump sull’intelligenza artificiale, un tema che sarà affrontato durante i colloqui il presidente statunitense e Xi Jinping, in programma nel corso di un vertice di Shenzhen, capitale tecnologica cinese. Lo stesso Trump la scorsa notte ha difeso l’operato di Huang chiedendo che rimanga al vertice dell’azienda e annunciando di volelo portare con sé in Cina in occasione del vertice Asia-Pacifico.

Alice Huang e le smentite di Pechino

Nvidia, nell’apertura di un’indagine indipendente sul sospetto di “un’operazione di intelligence straniera” ai danni di Huang, ha spiegato che “il Consiglio di amministrazione non abbia motivo di ritenere che la sicurezza nazionale o i segreti dell’azienda siano stati compromessi” saranno esaminate “tutte le informazioni disponibili”. Il governo cinese ha liquidato l’articolo del Times definendolo “speculazione priva di fondamento”. Nvidia, leader globale nella produzione di chip utilizzati per l’addestramento e l’esecuzione di modelli di intelligenza artificiale, è una delle aziende di maggior valore al mondo. “Credo sia un uomo onorevole”, ha affermato Trump, sottolineando che Huang ha “svolto un lavoro straordinario per il nostro Paese”. Trump circa un anno fa era stato informato dall’intelligence americana della relazione tra Huang e l’imprenditrice, ma aveva scelto di non intraprendere alcuna azione.

Una vicenda che ha avuto notevoli ripercussioni sul titolo di Nvidia in borsa nel quadro delle preoccupazioni sulla sostenibilità del mercato dell’intelligenza artificiale.. L’insaziabile domanda di chip progettati dal colosso americano ha spinto la società californiana a una valutazione di mercato di 4,5 trilioni di dollari, rendendola una delle aziende di maggior valore al mondo. Questa ascesa fulminea ha reso Huang una delle persone più ricche del pianeta – con un patrimonio stimato di circa 160 miliardi di dollari, secondo Forbes – grazie alla quota di circa il quattro percento che detiene nell’azienda, fondata trent’anni fa insieme a due amici in un locale della Silicon Valley.

Chi è Jensen Huang

Nato a Taipei nel 1963, Jensen Huang – il cui nome originale è Jen-Hsun – incarna perfettamente il mito del successo americano. A nove anni fu mandato insieme al fratello in un collegio nel Kentucky. Lo zio aveva consigliato l’istituto ai genitori, convinto che si trattasse di una scuola prestigiosa, ma in realtà, si trattava di una struttura destinata a giovani con problemi comportamentali. Troppo piccolo per essere un allievo effettivo, Huang risiedeva nel collegio, ma frequentava una scuola pubblica della zona insieme ai figli dei coltivatori di tabacco. A causa del suo scarso inglese, subì atti di bullismo e fu costretto a pulire i bagni: un calvario durato due anni che lo ha profondamente trasformato. Dopo essere stato riportato a casa dai genitori, che nel frattempo si erano stabiliti in Oregon, si è laureato a soli 20 anni. In seguito, ha lavorato per AMD e poi per LSI Logic, dedicandosi alla progettazione di chip: la sua grande passione. Nel 1993 ha fondato Nvidia con l’obiettivo di “risolvere problemi che i computer tradizionali non sono in grado di affrontare”, sfruttando semiconduttori abbastanza potenti da gestire la grafica 3D. Nel 1999, Nvidia ha creato la prima GPU, ponendosi all’intersezione tra videogiochi, data center, cloud computing e, oggi, intelligenza artificiale generativa. Huang, che indossa quasi sempre una maglietta nera e un giubbotto di pelle, sfoggia un tatuaggio con il logo di Nvidia e nutre una passione per le auto sportive. Ha respinto gli inviti a rallentare deliberatamente lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, nonostante alcuni addetti ai lavori avvertano che, nel giro di un decennio, tale tecnologia potrebbe minacciare l’esistenza stessa dell’umanita’. “E’ una narrazione che attira molta attenzione”, ma “non si basa sui fatti”, ha detto lo scorso settembre. Secondo Huang, nello sviluppo dell’IA “bisogna procedere il piu’ velocemente possibile”, pur sottolineando che i laboratori non dovrebbero rilasciare prodotti che non siano sicuri. Quando visita Taiwan, suo paese natale, Huang viene accolto come una vera superstar: i fan lo circondano per chiedere autografi e selfie, mentre i giornalisti lo seguono persino dal barbiere o tra le bancarelle del suo mercato notturno preferito. Nel corso degli anni, Nvidia si e’ premurata di trasmettere un’immagine di Huang priva di risvolti drammatici. Tuttavia, un dipendente ha delineato un ritratto piu’ sfaccettato, descrivendo una figura “molto paradossale”: da un lato, un uomo che protegge strenuamente i propri collaboratori, dall’altro, qualcuno capace all’interno della cerchia dirigenziale di Nvidia di “fare a pezzi” le persone colpevoli di errori gravi o scelte sbagliate. Bisogna ora vedere quanto sara’ indulgente con se’ stesso, dopo aver messo a repentaglio la sicurezza dell’azienda e degli Stati Uniti cadendo in una trappola al miele tesa da Pechino.

Redazione

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Ciro Cuozzo