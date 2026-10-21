Tragedia questa mattina a Jesolo, in provincia di Venezia, dove un militare di 46 anni ha perso la vita dopo che un albero è caduto sull’auto sulla quale viaggiava. L’uomo stava raggiungendo il posto di lavoro e percorreva via Roma Destra quando il tronco, probabilmente a causa del maltempo, ha ceduto, precipitando sulla vettura.

Jesolo, albero si abbatte sull’auto di militare

L’impatto ha provocato il cedimento del tetto, in particolare nella zona del posto di guida, dove si trovava il militare. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, non sarebbe stato l’intero platano a schiantarsi sul veicolo, ma soltanto una parte della pianta. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, compresi i vigili del fuoco, per l’uomo, 46enne, non è stato possibile fare nulla.

Originario della provincia di Cagliari, il militare risiedeva a Cavallino-Treporti, sempre nel Veneziano. Era sposato e aveva figli. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Jesolo, che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’incidente si inserisce in un quadro di maltempo che sta provocando danni e disagi in diverse zone d’Italia. Durante la notte, piogge intense hanno interessato anche il Crotonese, dove i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per soccorrere automobilisti rimasti in difficoltà.

Redazione

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Luca Frasacco