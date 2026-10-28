Le elezioni di midterm della prossima settimana si preannunciano scoppiettanti, con il partito democratico che, nel corso dell’estate, è riuscito ad associare perfettamente il Presidente Trump al caro benzina e al problema dell’inflazione, danneggiando pesantemente i candidati in diversi Stati che, normalmente, non sarebbero stati contendibili, tra cui ad esempio il Kansas e l’Alaska. Oltre a questa geografia elettorale potenzialmente rivoluzionata, bisogna vedere anche a chi si candida nei cosiddetti swing states, gli Stati che ogni quattro anni vengono invasi dai candidati presidenziali, speranzosi di poter ottenere dei grandi elettori fondamentali per le loro ambizioni. Tra questi, la Pennsylvania, che quest’anno elegge il proprio governatore. In pochi, però, stanno discutendo di questa elezione, puntando piuttosto sul Texas, sull’Ohio o sul Maine. Questo per “colpa” di una sola persona: l’attuale governatore Josh Shapiro. Si, perché il governatore è talmente popolare nel suo Stato che l’elezione è considerata scontata da tutti i portali di simulazioni e di sondaggi, che oscillano nell’indicare Shapiro in vantaggio tra i 15 e i 20 punti. Una cifra enorme per uno Stato vinto da Donald Trump nel 2024. Ma come ha fatto Shapiro ad arrivare fino a questo punto?

Innanzitutto, Shapiro ha saputo posizionarsi perfettamente come un democratico pro-impresa, concentrato sulla crescita economica, sapendo anche dimostrare posizioni progressiste sui temi dei diritti civili e sociali. Con questo riferimento in mente, Shapiro ha plasmato la sua offerta politica su vari temi come i data center, passando da sostenere che la Pennsylvania stesse facendo “all-in sull’AI” a proporre un regolamento che sarebbe tra i più stringenti di tutti sul tema. La politica sull’istruzione è un altro dei punti forti della piattaforma politica del governatore, con il bilancio statale che per il 26-27 vedrà incrementi di spesa per quasi 900 milioni di dollari per il finanziamento delle scuole attualmente più scarsamente finanziate, per l’infrastruttura scolastica, per un programma di supporto alla salute mentale direttamente dentro le scuole. Altri investimenti sono stati fatti nel corso del primo mandato rispetto alla burocrazia statale, portando alla velocizzazione di tantissimi processi per le imprese e facilitando l’accesso al pubblico impiego, evitando al contempo di alzare la tassa equivalente dell’IVA e la tassa sul reddito statale.

La somma di queste misure ha costruito il successo di Shapiro, che adesso sta preparando un blitz elettorale su più livelli: a livello statale, l’obiettivo è di eleggere abbastanza democratici da poter ampliare la maggioranza alla camera statale e per poterla finalmente ottenere al senato statale. A livello federale, Shapiro ha lanciato il suo fondo per sostenere diversi candidati democratici per la House, con quattro seggi che potrebbero passare di mano dai repubblicani. Quattro seggi che potrebbero dovere a Shapiro e alla sua popolarità la loro elezione, un capitale politico importante anche in vista delle presidenziali del 2028, in cui Shapiro, con tutta probabilità, tenterà di strappare la candidatura democratica. Ad oggi, comunque, il governatore non sembra essere il favorito, pena anche una posizione tiepida (rispetto agli standard odierni) sulla questione israelo-palestinese. È altrettanto evidente, però, che un governatore così popolare in uno swing state che porta ben venti grandi elettori farà sicuramente gola quantomeno per la posizione di vicepresidente, nonostante c’è chi sostenga che proprio la sua forza elettorale a livello locale possa essere, paradossalmente, un problema a livello federale, dove le pubblicità negative sono la base di ogni campagna elettorale. Potrà un governatore moderato al punto giusto rappresentare le istanze di cambiamento che attraversano il partito democratico? Una vittoria schiacciante, soprattutto se dovesse portare in dotazione anche dei nuovi deputati, potrebbe convincere più di qualcuno.

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Michele Luppi