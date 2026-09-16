Una notizia-bomba sta girando nel mondo del tennis. Juan Carlos Ferrero tornerà ad allenare dopo l’anno sabbatico a seguito della separazione voluta da Carlos Alcaraz. Lo ha annunciato lo stesso tecnico, che dopo essersi dedicato per un po’ alla sua famiglia ha dichiarato che tornerà nel circuito per il 2027. E la notizia ha provocato un’attesa irrefrenabile nel circuito perché si sa del suo ritorno, ma non si sa chi andrà ad allenare. “Quest’anno sono molto tranquillo, mi sto godendo la famiglia e mi sto preparando per ciò che verrà l’anno prossimo. Credo che tornerò nel circuito tennistico, ma non posso dire con chi” ha osservato Ferrero.

Il ritorno nel circuito

Ferrero è dunque pronto a ricominciare, aveva deciso di prendersi un anno sabbatico dopo il dispiacere per l’interruzione dei rapporti con Alcaraz e il suo team. Un dispiacere che il tecnico spagnolo aveva reso pubblico durante molte interviste rilasciate in questo 2026, con Carlitos che è esploso definitivamente sotto la sua guida. Ora Ferrero sta per tornare, manca solo di capire con chi.

Chi verrà allenato da Ferrero?

Da quando è uscita la notizia del ritorno di Ferrero è già partito il toto-nomi da parte degli appassionati su chi sarà il prossimo tennista allenato dallo spagnolo. C’era chi giurava che l’indiziato maggiore fosse proprio Jannik Sinner, ma il numero uno al mondo si trova benissimo con Cahill (che potrebbe lasciare a fine stagione) e Vagnozzi, dunque difficile che lo spagnolo andrà ad allenare l’azzurro.

Per i media spagnoli l’indiziato numero è Rafael Jodar, il nuovo talento emergente nazionale che ha già impressionato tutti, arrivando in top 15. Il baby tennista, che compirà 20 anni il 17 settembre, in questo momento è allenato dal padre e sarebbe alla ricerca di un coach per il prossimo anno. Che sia proprio l’ex tecnico di Alcaraz? Per ora, tutto tace, ma l’attesa è tanta. Altri nome ‘caldi’ sono quelli del danese Holger Rune e del brasiliano Joao Fonseca.

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Riccardo Tombolini